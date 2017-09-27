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Cultura

Sicredi patrocina a revitalização do Monumento Pantanal Sul

A obra das esculturas será conduzida pelo artista plástico Cleir Ávila

Renan Nucci

Publicado em 27/09/2017 às 15:03

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Começaram as obras de revitalização do Monumento Pantanal Sul, composto pelas esculturas em formato de três tuiuiús em frente ao aeroporto de Campo Grande. O ponto turístico, que existe há 17 anos e enfeita a praça do aeroporto, foi danificado por uma tempestade em 2011 e desde então estava abandonado.
 
O projeto de revitalização é fruto de uma parceria entre a Infraero e o Sicredi, que viabilizaram a reconstrução das esculturas e a reforma da praça, dando a possibilidade de encantar novamente quem passa pelo local.
 
A obra das esculturas será conduzida pelo artista plástico Cleir Ávila, que explica que os tuiuiús são uma alusão aos aviões e que representam às posições de pouso, decolagem e abastecimento. Durante 3 anos esse monumento foi um dos cartões postais na abertura do programa do Jô Soares.
 
Cleir, que é natural de Campo Grande, pinta profissionalmente desde os 18 anos, retrata em suas obras temas regionais e ecológicos, principalmente a natureza pantaneira, presente em quase toda sua arte.
 
“É de extrema importância a realização desse tipo de parceria, como esta do Sicredi com a Infraero, que permitirá a reconstrução do monumento que está a 6 anos interditado”, destaca o artista.
 
O presidente da Central Sicredi Brasil Central, Celso Figueira, afirma que a decisão de patrocinar a reconstrução está alinhada com o compromisso da Instituição de investir nas regiões onde atua. “Mais do que revitalizar uma obra de arte, esse investimento busca revitalizar o sentimento de pertencimento e orgulho do povo do Pantanal”, disse Figueira.

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