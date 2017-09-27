Sicredi patrocina a revitalização do Monumento Pantanal Sul

Cultura
A obra das esculturas será conduzida pelo artista plástico Cleir Ávila
Começaram as obras de revitalização do Monumento Pantanal Sul, composto pelas esculturas em formato de três tuiuiús em frente ao aeroporto de Campo Grande. O ponto turístico, que existe há 17 anos e enfeita a praça do aeroporto, foi danificado por uma tempestade em 2011 e desde então estava abandonado.
O projeto de revitalização é fruto de uma parceria entre a Infraero e o Sicredi, que viabilizaram a reconstrução das esculturas e a reforma da praça, dando a possibilidade de encantar novamente quem passa pelo local.
A obra das esculturas será conduzida pelo artista plástico Cleir Ávila, que explica que os tuiuiús são uma alusão aos aviões e que representam às posições de pouso, decolagem e abastecimento. Durante 3 anos esse monumento foi um dos cartões postais na abertura do programa do Jô Soares.
Cleir, que é natural de Campo Grande, pinta profissionalmente desde os 18 anos, retrata em suas obras temas regionais e ecológicos, principalmente a natureza pantaneira, presente em quase toda sua arte.
“É de extrema importância a realização desse tipo de parceria, como esta do Sicredi com a Infraero, que permitirá a reconstrução do monumento que está a 6 anos interditado”, destaca o artista.
O presidente da Central Sicredi Brasil Central, Celso Figueira, afirma que a decisão de patrocinar a reconstrução está alinhada com o compromisso da Instituição de investir nas regiões onde atua. “Mais do que revitalizar uma obra de arte, esse investimento busca revitalizar o sentimento de pertencimento e orgulho do povo do Pantanal”, disse Figueira.
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