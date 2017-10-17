4º Encontro Estadual de Salvaguarda da Capoeira no MS acontece em novembro

Com foco na valorização de um dos mais importantes elementos da identidade brasileira, o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e o Governo do Estado, realizam nos dias 4 e 5 de novembro o 4º Encontro Estadual do Plano de Salvaguarda da Capoeira. As atividades acontecem no Campus da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) em Aquidauana.

O evento reunirá capoeiristas, pesquisadores e gestores públicos, que irão dialogar os aspectos culturais e históricos da arte e seu papel como manifestação cultural, comumente marginalizada, mas que ganhou grande destaque após ser registrada como Patrimônio Imaterial do Brasil e da Humanidade pela Unesco.

A Superintendência Estadual do Iphan tem promovido uma série de reuniões voltadas para a mobilização dos Capoeiristas e todos os integrantes de grupos e parceiros da Capoeira em Mato Grosso do Sul com vistas à construção coletiva da política de salvaguarda, valorização e incentivo a este bem cultural patrimônio do Brasil presente no estado.

- No sábado, 04 de novembro de 2017, busca-se como principal meta a composição do Comitê Gestor da Salvaguarda da Capoeira no MS – colegiado que terá por metas implementar o Plano de Salvaguarda.



- No domingo, 05 de novembro de 2017, passados 02 (anos) da existência do Fórum Estadual da Capoeira no MS, rediscutir seus estatutos e formação de coordenações e votar os próximos mandatos.

Outro encontros:

1) 2014 – I Encontro Estadual de Salvaguarda da Capoeira no MS; principal resultado: de articulação e aproximação com diferentes grupos de capoeiristas;

2) 2015 – II Encontro Estadual de Salvaguarda da Capoeira no MS; principal resultado: formação do Fórum Estadual da Capoeira no MS;

3) 2016 – III Encontro Estadual de Salvaguarda da Capoeira no MS; principal resultado: redação do Plano de Salvaguarda da Capoeira no MS.