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Cultura

Últimos dias para conferir exposição sobre queimadas em MS

Em meio a fortes focos de incêndio no Cerrado, mostra sensibiliza público para ações e prevenção

Daniele Valentin

Publicado em 25/10/2017 às 12:00

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Até o dia 31 de outubro, a Estação Natureza Pantanal realiza a exposição temática chamada “Antes do Fogo” que tem como principal objetivo mostrar quais são as ações de prevenção que as pessoas podem ter antes de as queimadas começarem.

A iniciativa da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, em parceria com a Polícia Militar Ambiental, o Ibama/PREV FOGO e a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, promove um cenário completo para transportar os visitantes aos momentos pré, durante e pós-queimada, com efeitos visuais, sonoros e sensoriais.

Em um primeiro momento, a exposição retrata a biodiversidade da região com um cenário rico, colorido, sem os efeitos dos incêndios florestais. O segundo ambiente se passa no momento da chegada das queimadas,  e no modo como elas afetam os animais, plantas e a população local, mostrando a questão do fogo dentro das florestas.

Por último, a exposição exibe os impactos e a destruição causada pelos incêndios, em um cenário predominantemente destruído pela ação do fogo, oportunizando assim os visitantes a compreenderam a importância de manter o Pantanal saudável.

De acordo com a administradora da Estação Natureza, Ivonete Guaragni, a intenção é trabalhar com todos os públicos, para mobilizá-los sobre a questão da educação ambiental.

“Nós receber crianças, jovens e adultos, adaptando as linguagens em cada exibição, para colocar os visitantes dentro do ambiente das queimadas e fazê-los refletir sobre os impactos causados. Também mostramos que eles podem colaborar para mudar esse cenário e impedir que os focos de incêndio destruam a nossa paisagem e a nossa biodiversidade”, destaca. A administradora ainda ressalta que a participação da população é essencial para contribuir com instituições e órgãos públicos no controle das queimadas, e que a exposição tem fornecido informações para que os habitantes possam evitar estas más ações e desta forma se aproximarem da natureza. 

Durante o período de exibição da exposição “Antes do Fogo”, o Ibama/PREV FOGO realizou palestras periódicas com o tema “Prevenção e combate de Incêndios no Pantanal” com o objetivo de reforçar ainda a importâncias das ações preventivas na região.

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