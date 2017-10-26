Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 01:52

Buscar

Últimas notícias
X

Cultura

Viola Caipira Sul-Mato-Grossense é declarada como Patrimônio Histórico

Renan Nucci

Publicado em 26/10/2017 às 18:28

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Foi publicado no Diário Oficial da Assembleia o Decreto Legislativo Nº 588, que declara como Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial de Mato Grosso do Sul a Viola Caipira Sul­-Mato-­Grossense. A norma é de autoria do deputado estadual João Grandão (PT).

O parlamentar explica que, em 1977, os artistas regionais desenvolveram nas suas músicas uma interrelação com o Pantanal. “Nas músicas de vários artistas consagrados, acompanhadas pela viola caipira sul-mato-grossenses, existe o pensamento ideológico, os sons dos costumes da região, da natureza que cerca o homem pantaneiro e do cotidiano. A pluralidade cultural descendente das tradições locais fez emergir uma maneira diferente de tocar a viola brasileira dentro de Mato Grosso do Sul”, afirmou João Grandão.

O Decreto Legislativo impõe ao Poder Executivo, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, a adoção das medidas cabíveis para registro do bem artístico e cultural, nos termos do Decreto Nº 12.686, de 30 de dezembro de 2008, e da Lei Estadual n Nº 3.522, de 30 de maio de 2008.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Festa Junina de São João de Piraputanga

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo