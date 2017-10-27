Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 01:52

Buscar

Últimas notícias
X

Corumbá

Governo e Prefeitura de Corumbá adiam Festival América do Sul para maio de 2018

A medida tem o propósito de agregar o tradicional evento à economia da região, transferindo-o para uma data que coincide com a alta temporada do turismo no Pantanal

Renan Nucci

Publicado em 27/10/2017 às 17:48

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Em decisão conjunta, o Governo de Mato Grosso do Sul e a Prefeitura de Corumbá anunciaram oficialmente, nesta quinta-feira (26.10), o adiamento da 14ª edição do Festival América do Sul para 6 a 13 de maio de 2018. A medida tem o propósito de agregar o tradicional evento à economia da região, transferindo-o para uma data que coincide com a alta temporada do turismo no Pantanal, e também ampliar a captação de recursos via Lei Rouanet.

O secretário estadual de Cultura e Cidadania, Athayde Neri, e o prefeito de Corumbá, Ruiter Cunha de Oliveira, explicaram em entrevista coletiva, na tarde desta quinta-feira, que o momento de recuperação da economia nacional dificultou a captação de recursos financeiros por meio da lei federal de incentivo à cultura junto à iniciativa privada, que sempre foi parceira dos grandes eventos culturais promovidos pelo Governo do Estado.

“Vamos prorrogar o prazo para captar os R$ 2,4 milhões via Lei Rouanet, contando com o empenho pessoal do governador Reinaldo Azambuja nesse chamamento das empresas”, disse Athayde Neri. “Com esse adiamento – acrescentou -, teremos mais tempo para conceber um novo formato para o Festival, onde retomaremos os grandes seminários, a discussão de pontos comuns, como a nossa fronteira, sem que ele perca a celebração da cultura latino-americana”.

Promover o turismo

O secretário adiantou que a Fundação de Cultura manterá os editais do 14º Fasp, inclusive alguns shows já definidos, como do Crioulo e do Martinho da Vila, e haverá uma reformulação na sua formatação para incluir seminários de discussão das questões transfronteiriças e temas regionais, como a arqueologia no Pantanal e os 150 anos da Guerra do Paraguai. “Vamos trabalhar também uma melhor divulgação do Festival em todo o continente”, disse.

A decisão de governo de adiar o Fasp reforça a política de criar atrativos durante a alta temporada nos principais destinos turísticos no Pantanal, segundo  secretário. “Com o fim da pesca, agora em novembro, inicia-se um período de baixa temporada, enquanto em maio o turismo em alta atrairá mais visitantes ao nosso santuário ecológico”, completou.

Discutir a logística

Conforme o prefeito de Corumbá, o adiamento do Festival objetiva, também, dar maior capilaridade ao evento e aguardar a retomada da economia do país para garantir os recursos da Lei Rouanet, com a preocupação sempre de promover um encontro da integração latino-americana cada vez mais abrangente em todos os aspectos. “Nosso município teria, nesse momento, dificuldades de garantir seu aporte financeiro ao evento”, explicou.

Ruiter Cunha disse que a nova data – o Fasp estava programado para acontecer de 26 de novembro a 3 de dezembro  – garantirá a sua qualidade e a reformulação na formatação permitirá agregar novos componentes, como a discussão de temas como o desenvolvimento com a integração dos meios logísticos. Ele citou a Hidrovia do Rio Paraguai e a ferrovia, meios de transporte que já interligam Mato Grosso do Sul com o Paraguai, Bolívia e Argentina.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Festa Junina de São João de Piraputanga

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo