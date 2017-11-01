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Campeonato de Percussão premia bandas estaduais em Aquidauana

A campeã geral foi a banda Carlos Drumond, de Anastácio

Schimene Duque Weber

Publicado em 01/11/2017 às 09:25

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No último sábado (28), o município de Aquidauana sediou o Campeonato de Percussão entre bandas estaduais.

A banda Banisan, de Ladário, com pouco mais de dois meses de fundação, conquistou duas premiações, 1° lugar em coreografia e 2° lugar em musicalidade. A campeã geral foi a banda Carlos Drumond, de Anastácio. 

Disputa

Conforme o regulamento, a campeã é apontada após soma dos quesitos. Este ano, a falta do Mor na banda "Pérolas do Pantanal" fez a diferença que sagrou o título de grande campeã geral da competição à banda Carlos Drumond.

As bandas de Corumbá participantes foram Fernando de Barros e Bamperez. As de Ladário foram Banisan, Pérolas do Pantanal e 2 de Setembro.

A disputa pelo título de campeã geral ficou entre as bandas Pérolas do Pantanal (Ladário) e Carlos Drumond (Anastácio).

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