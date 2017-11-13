Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 01:53

Buscar

Últimas notícias
X

Noite Cultural

Paróquia Nossa Senhora da Conceição divulga vencedores do Concurso Literário Jubileu

Evento de premiação será realizado na terça-feira (14)

Schimene Duque Weber

Publicado em 13/11/2017 às 10:06

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Paróquia Nossa Senhora da Conceição anunciou os nomes dos vencedores do "Concurso Literário: Jubileu - 125 anos de bênçãos" nas modalidades de Poesia, Redação, Redação Ensino Médio, Desenhos, Desenho Ensino Médio, Memórias e Fotografia.

O evento de premiação será realizado na terça-feira (14), às 19h30, na Concha Acústica da Praça do Estudante, em Aquidauana.

Vencedores

Categoria: Poesia

1º lugar - Brayan de Araújo Dias - Escola Particular Irene Cicalise

2º lugar - Maria Eduarda Maidana - Escola Erso Gomes

Categoria: Redação

1º lugar - Filipe de Araújo Marques Silva - Escola Particular Irene Cicalise

Categoria: Redação Ensino Médio

1º lugar - Geovana Figueiredo Silva - Instituto Federal

Categoria: Desenhos

1º lugar - Ricardo Augusto Alves - E E Marechal Deodoro

2º lugar - Thiago de Andréa Lopes - E E Felipe Orro

3º lugar - Maria Fernanda Lima - Escola Particular Irene Cicalise

Categoria: Desenho Ensino Médio

1º lugar - Amanda da Silva Rocha - E E Marly Russo

Categoria: Memórias

1º lugar - Paulo Corrêa de Oliveira

2º lugar - Jane Arimura

Categoria: Fotografia

1º lugar - Laís Anderson

2º lugar - Alexsander Arguelo

Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Festa Junina de São João de Piraputanga

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo