Paróquia Nossa Senhora da Conceição divulga vencedores do Concurso Literário Jubileu

Noite Cultural
Evento de premiação será realizado na terça-feira (14)
A Paróquia Nossa Senhora da Conceição anunciou os nomes dos vencedores do "Concurso Literário: Jubileu - 125 anos de bênçãos" nas modalidades de Poesia, Redação, Redação Ensino Médio, Desenhos, Desenho Ensino Médio, Memórias e Fotografia.
O evento de premiação será realizado na terça-feira (14), às 19h30, na Concha Acústica da Praça do Estudante, em Aquidauana.
Vencedores
Categoria: Poesia
1º lugar - Brayan de Araújo Dias - Escola Particular Irene Cicalise
2º lugar - Maria Eduarda Maidana - Escola Erso Gomes
Categoria: Redação
1º lugar - Filipe de Araújo Marques Silva - Escola Particular Irene Cicalise
Categoria: Redação Ensino Médio
1º lugar - Geovana Figueiredo Silva - Instituto Federal
Categoria: Desenhos
1º lugar - Ricardo Augusto Alves - E E Marechal Deodoro
2º lugar - Thiago de Andréa Lopes - E E Felipe Orro
3º lugar - Maria Fernanda Lima - Escola Particular Irene Cicalise
Categoria: Desenho Ensino Médio
1º lugar - Amanda da Silva Rocha - E E Marly Russo
Categoria: Memórias
1º lugar - Paulo Corrêa de Oliveira
2º lugar - Jane Arimura
Categoria: Fotografia
1º lugar - Laís Anderson
2º lugar - Alexsander Arguelo
GALERIA DE FOTO
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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