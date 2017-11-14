Aquidauana recebe 1ª edição do 'Troféu Sambista Sul-Mato-Grossense'

Cultura
Evento contará com a presença de Andreza Clemente, que participou recentemente do Concurso da Corte de Momo do Rio de Janeiro, em 2017
No ano em que Mato Grosso do Sul completou seus 40 anos de existência, a KC-Produções, com o apoio da Prefeitura Municipal de Aquidauana, por meio da Fundação de Cultura e Turismo, realiza a 1ª edição do 'Troféu Sambista Sul-Mato-Grossense', no dia 19 de novembro, a partir das 13h na Praça dos Estudantes, com entrada gratuita.
A organização do evento tem por objetivo valorizar as escolas de samba, carnavalescos de luxo, grupos de dança e pessoas que atuam diretamente na realização anual do Carnaval.
A presença ilustre de Andreza Clemente, que participou recentemente do Concurso da Corte de Momo do Rio de Janeiro, em 2017, abrilhantará ainda mais o evento.
Para animar a festa, na ocasião, as Escolas de Samba Campeãs do Carnaval de Mato Grosso do Sul farão participação especial.
Os organizadores do evento também contam com o apoio do vereador Youssef Saliba, vereador Valter Neves, vereador Cláudio Alviço, deputado Felipe Orro e Guarany Turismo.
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Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
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O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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