Aquidauana recebe 1ª edição do 'Troféu Sambista Sul-Mato-Grossense'

No ano em que Mato Grosso do Sul completou seus 40 anos de existência, a KC-Produções, com o apoio da Prefeitura Municipal de Aquidauana, por meio da Fundação de Cultura e Turismo, realiza a 1ª edição do 'Troféu Sambista Sul-Mato-Grossense', no dia 19 de novembro, a partir das 13h na Praça dos Estudantes, com entrada gratuita.

A organização do evento tem por objetivo valorizar as escolas de samba, carnavalescos de luxo, grupos de dança e pessoas que atuam diretamente na realização anual do Carnaval.

A presença ilustre de Andreza Clemente, que participou recentemente do Concurso da Corte de Momo do Rio de Janeiro, em 2017, abrilhantará ainda mais o evento.

Para animar a festa, na ocasião, as Escolas de Samba Campeãs do Carnaval de Mato Grosso do Sul farão participação especial.

Os organizadores do evento também contam com o apoio do vereador Youssef Saliba, vereador Valter Neves, vereador Cláudio Alviço, deputado Felipe Orro e Guarany Turismo.