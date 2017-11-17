Com biblioteca dentro de geladeira, prefeitura de Aquidauana lança projeto 'Reciclando com Leitura'

Através da Fundação de Cultura, a Prefeitura Municipal de Aquidauana está lançando o projeto 'Reciclando com Leitura', idealizado e coordenado pela bibliotecária Ana Maria Cipro, que funciona com uma biblioteca itinerante dentro de uma geladeira toda pintada e chamativa.

De acordo com a justificativa do projeto, este espaço cultural "oferecerá todos os tipos possíveis de instrumentos, que estimule, incentive e conduza à leitura pessoas de todas as idades, que devido sua condição social, cultural e econômica, não têm acesso ao mundo da leitura".

A "biblioteca itinerante" será colocada em diferentes locais da cidade, oferecendo instrumentos que levem as pessoas a perceberem as imensas possibilidades de um texto e tudo o que nele está contido de conhecimento, sabedoria e informação, buscando tomar um hábito autossustentável, onde a comunidade atendida se torne mantedora do projeto, não só cuidando, mas também realizando as trocas e doações dos livros.