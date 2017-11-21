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Cultura

Feira da Estação será realizada nesta terça-feira em Aquidauana

Evento contará com a presença de dupla musical e DJ

Schimene Duque Weber

Publicado em 21/11/2017 às 12:12

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Nesta terça-feira (21), a partir das 18h, acontece a Feira da Estação, evento que conta com a participação de feirantes que expõem os mais diversificados produtos - da produção familiar ao artesanato. 

A organização da Feira também abre espaço para feirantes que expõem os mais diversificados produtos - da produção familiar ao artesanato. Há bancas de hortifruti, com os legumes, frutas, hortaliças, pimentas, temperos, farinha, conservas e frutas da época, bem como há os artesãos, que apresentam trabalhos manuais, artesanato em arenito e placas coloridas de argila, e para shows de atrações locais, embalando a noite do público.

Nesta noite, a animação musical fica por conta da dupla Luis Felipe e Fabiano, diretamente de Campo Grande, e do DJ Vagner. 

A Feira é uma organização da Prefeitura Municipal de Aquidauana, por meio da Fundação de Cultura e Turismo, e conta com o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Pharmacenter e MX Auto Peças.

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