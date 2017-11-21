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Grupo artístico se prepara para a peça 'Encenação do Nascimento do Menino Jesus' em Aquidauana

A peça deverá ser apresentada no dia 12 de dezembro, na Concha Acústica, durante a abertura da Cidade do Natal, em Aquidauana

Schimene Duque Weber

Publicado em 21/11/2017 às 11:39

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O grupo artístico "Aquida Arte", de Aquidauana, responsável pela maior apresentação de teatro ao ar livre de Mato Grosso do Sul, "Paixão de Cristo", está se preparando para a peça que encena o nascimento do Menino Jesus. Informações iniciais dão conta de que a peça será apresentada no dia 12 de dezembro, na Concha Acústica do município, durante a abertura da Cidade de Natal na Praça do Estudante.

O diretor e ator da peça, Humberto Torres, que também é Secretário de Cultura e Turismo de Aquidauana, conversou com exclusividade com a equipe do jornal "O Pantaneiro" e contou como será a peça, que envolve 10 atores e toda a equipe de apoio. "A apresentação terá muita emoção. Contamos com uma super estrutura de som, efeitos e iluminação. O público vai se emocionar com a encenação do nascimento do Rei", explicou. 

O artista também comentou um pouco sobre o roteiro da peça, que segue as Escrituras Sagradas. "O teatro vai iniciar com Maria recebendo a visita do Anjo Gabriel e aceitando ser a mãe de Jesus. Depois, ela visita sua prima Isabel, que era estéril e de idade avançada, e Isabel sente seu ventre se mexer, com João, seu milagre. Maria, no primeiro momento, é negada por José, que acredita ter sido traído e, em seguida, ele recebe a visita do Anjo em um sonho, que explica tudo o que aconteceu. Assim, ele aceita Maria como sua esposa e Jesus como seu filho. Eles fogem para várias hospedarias, mas ninguém os acolhe, até que uma pessoa de bom coração os aceita, mas em uma manjedoura. Lá, ela dá a luz ao Menino Jesus e recebe a visita dos Três Reis Magos, que receberam um sinal do céu sobre o nascimento do Salvador. O Rei Herodes, não satisfeito com a situação, tenta perseguí-los, mas, por fim, José consegue deixar a família em segurança", contou.

Ele explicou que a média de duração da apresentação é de 40 minutos e de que haverá, também, um musical. 

Organização

O evento em questão está sendo realizado pela Prefeitura Municipal de Aquidauana e quem está a frente do projeto é a primeira-dama Maria Eliza, esposa do Prefeito Odilon Ribeiro.

Em entrevista dada ao jornal "O Pantaneiro", ela afirmou que esse tipo de realização é muito importante para o município. "A Prefeitura tem procurado apoiar os eventos culturais. Acredito que a cultura é uma riqueza que proporciona alegrias, encontros entre classes e, principalmente, é onde quem tem um dom artístico consegue mostrar toda a arte e beleza num evento cultural. Nesses últimos dois anos, a cultura estava um pouco esquecida pela administração, então nós achamos necessário reviver isso aqui em Aquidauana", falou.

Ela ainda disse que o município possui muitos espaços abertos, o que facilita a realização desse tipo de evento. "Nós queremos cada vez mais incentivar essas exposições artísticas, pois temos muitos espaços que podem ser aproveitados. Quando realizamos um evento desse, queremos que a população participe cada vez mais, levando sua família", pontuou.

Em sua última fala, ela disse que tenta acompanhar de perto o máximo possível a realização deste evento, em específico. "As vezes eu não consigo dar conta de comparecer aos ensaios, mas estou a par de tudo. Eu e o Humberto sempre estamos nos falando e trocando ideiais. Os atores estão fazendo o seu melhor e acredito que a população vai amar, já que nunca viram algo igual", finalizou.

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