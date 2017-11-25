IFMS de Aquidauana celebra 'Dia da Cultura Nerd' neste sábado

O campus de Aquidauana do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) celebra, neste sábado (25), o 'Dia da Cutura Nerd' (DCN), com um evento que será realizado das 8h às 16h, na própria instituição.

O coordenador do evento é o professor Sidney Sousa, que ministra a disciplina de Desenvolvimento Web, e falou com exclusividade à equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" sobre a expectativa de interação da comunidade com a terceira realização da "cerimônia". "Ano passado, cerca de 200 pessoas compareceram. Esse ano, estamos esperando que o número seja maior, uma vez que mais pessoas tomaram conhecimento sobre o evento", explicou.

Ainda de acordo com o organizador, a programação do evento conta com campeonato de cubo mágico, campanha de RPG, batalha campal, cosplay, campeonatos de e-sports, Rock'n Roll, oficina de desenho, robótica, quizz e várias outras atrações que dizem respeito às preferências desta comunidade.

O professor também falou sobre a importância desta celebração para o IFMS. "Acreditamos que o evento corrobora com a identidade de inovação tecnológica e científica da instituição, desenvolvendo o sentido de pertencimento nos alunos envolvidos e de valorização local", finalizou.

Dia da Cultura Nerd

O Dia da Cultura Nerd é um evento anual de valorização das produções literárias, cinematográfica, musical e de jogos criado para um público específico: os nerds. Este grupo social se identifica com o avanço científico e o tecnológico, priorizando expressões culturais e artísticas que envolvam a lógica, a ficção científica como forma de pensar as ciências sob a análise de uma realidade criada e a crítica social.

O incentivo a cultura nerd, dessa maneira, tende a popularizar o conhecimento científico e tecnológico, bem como auxiliar oportunizar a construção do senso crítico e do raciocínio lógico de uma maneira atrativa, criativa e envolvente.