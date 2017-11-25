Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 01:54

Buscar

Últimas notícias
X

Cultura

IFMS de Aquidauana celebra 'Dia da Cultura Nerd' neste sábado

Evento será realizado das 8h às 16h, no campus municipal do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul

Schimene Duque Weber

Publicado em 25/11/2017 às 08:40

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O campus de Aquidauana do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) celebra, neste sábado (25), o 'Dia da Cutura Nerd' (DCN), com um evento que será realizado das 8h às 16h, na própria instituição.

O coordenador do evento é o professor Sidney Sousa, que ministra a disciplina de Desenvolvimento Web, e falou com exclusividade à equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" sobre a expectativa de interação da comunidade com a terceira realização da "cerimônia". "Ano passado, cerca de 200 pessoas compareceram. Esse ano, estamos esperando que o número seja maior, uma vez que mais pessoas tomaram conhecimento sobre o evento", explicou.

Ainda de acordo com o organizador, a programação do evento conta com campeonato de cubo mágico, campanha de RPG, batalha campal, cosplay, campeonatos de e-sports, Rock'n Roll, oficina de desenho, robótica, quizz e várias outras atrações que dizem respeito às preferências desta comunidade.

O professor também falou sobre a importância desta celebração para o IFMS. "Acreditamos que o evento corrobora com a identidade de inovação tecnológica e científica da instituição, desenvolvendo o sentido de pertencimento nos alunos envolvidos e de valorização local", finalizou.

Dia da Cultura Nerd

O Dia da Cultura Nerd é um evento anual de valorização das produções literárias, cinematográfica, musical e de jogos criado para um público específico: os nerds. Este grupo social se identifica com o avanço científico e o tecnológico, priorizando expressões culturais e artísticas que envolvam a lógica, a ficção científica como forma de pensar as ciências sob a análise de uma realidade criada e a crítica social.

O incentivo a cultura nerd, dessa maneira, tende a popularizar o conhecimento científico e tecnológico, bem como auxiliar oportunizar a construção do senso crítico e do raciocínio lógico de uma maneira atrativa, criativa e envolvente. 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Festa Junina de São João de Piraputanga

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo