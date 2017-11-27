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Assembleia autoriza processo para tombamento da ponte velha

Ponte está localizada entre Aquidauana e Anastácio

Renan Nucci

Publicado em 27/11/2017 às 16:16

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Localizada entre os municípios de Aquidauana e Anastácio, a ponte Roldão de Oliveira, conhecida como ponte velha, poderá ser tombada oficialmente pelo Governo do Estado. O Diário Oficial desta segunda-feira (27), traz o Decreto Legislativo Nº 592, que institui o processo de tombamento e inscrição no livro de registro de Patrimônio Histórico de Mato Grosso do Sul.

De autoria da deputada Antonieta Amorim, o Decreto Legislativo ainda proíbe, sob pena de multa de 100% do dano causado, além de outras cominações legais, a demolição, destruição ou mutilação, pintura, reparação, reforma, ampliação, modificação e qualquer obra necessária à conservação do monumento, sem prévia autorização do órgão estadual responsável pela guarda do patrimônio histórico do Estado.

"Também conhecido como a Ponte da Amizade, o monumento possui importância inquestionável, tanto de valor arquitetônico, como histórico e cultural. Sua construção iniciou em 1918 e foi inaugurado em 19 de dezembro de 1921, tendo sido a primeira ligação, não fluvial, entre as duas cidades. Possui 23 metros de altura e 63 metros de comprimento e chama atenção por ter sido adaptada de uma ponte ferroviária, de tecnologia inglesa. É motivo de orgulho para toda a região do Pantanal", destacou Antonieta.

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