Cozinheiros amadores participam do Mestre Pantaneiro com pratos especiais

O 1º Concurso Mestre Pantaneiro de Culinária, organizado pelo VI Festival Gastronômico Sabores das Américas (Fegasa), vai contar com participação de sete inscritos. O evento é promovido pela Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação de Turismo do Pantanal (Fundtur). A competição vai acontecer na tarde de sábado, 02 de dezembro, na Arena Gastronômica, onde os participantes vão levar os pratos prontos, podendo finalizá-los, já que vão contar com fogão e micro-ondas.



“O objetivo do Concurso Mestre Pantaneiro é, além de fomentar a utilização dos ingredientes locais, inserir aquela pessoa que não é profissional nas atividades do Fegasa, a dona de casa e os simpatizantes da gastronomia”, afirmou Viviane de Arruda Neves, gerente de programas de desenvolvimento de turismo da Fundação de Turismo do Pantanal.



Não é permitida participação de profissionais da área nesse concurso e cada participante vai concorrer com um prato especial que será analisado por corpo técnico da Fundtur. A comissão julgadora será formada por cinco pessoas, sendo dois chefs de cozinha; um membro da Fundação de Cultura e Patrimônio Histórico; um membro do Conselho Municipal de Turismo; e um jornalista. Serão avaliados os seguintes critérios e pontuações: harmonia de sabor e textura (com notas de 0 a 3); criatividade (com notas de 0 a 2); técnica Utilizada (0 a 2) e apresentação do prato/estética (com notas de 0 a 3).



Concorrem no 1º Concurso Mestre Pantaneiro de Culinária os seguintes participantes:



1. Christiane Gomes Machado Viana (Corumbá)

Prato: Raviolli de bocaiuva com carne seca desfiada salteada na manteiga com manjericão



2. Clóvis Rodrigues de Freitas (Corumbá)

Prato: Carré de pacu com molho de manga



3. Fabricio dos Santos Bezerra (Corumbá)

Prato: Pintado ao molho agridoce



4. João Alberto Espíndola (Corumbá)

Prato: Medalhão de peito de pintado ao molho de leite de coco com bocaiuva



5. Karla Karoline Servion Martins Ferreira (Corumbá)

Prato: Filé de pintado grelhado ao creme de bocaiuva com chips de banana da terra



6. Lenice Rodrigues da Costa (Ladário)

Prato: Moranga com carne seca e paçoca



7. Sebastiana Elias (Corumbá)

Prato: Moranga recheada com carne seca



Os três primeiros lugares, além de terem suas receitas publicadas no site do Município de Corumbá, ganharão troféus do concurso. O primeiro colocado ainda receberá prêmio surpresa a ser divulgado no dia da etapa final.