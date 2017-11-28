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Corumbá

Cozinheiros amadores participam do Mestre Pantaneiro com pratos especiais

A competição vai acontecer na tarde de sábado, 02 de dezembro, na Arena Gastronômica

Renan Nucci

Publicado em 28/11/2017 às 17:34

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O 1º Concurso Mestre Pantaneiro de Culinária, organizado pelo VI Festival Gastronômico Sabores das Américas (Fegasa), vai contar com participação de sete inscritos. O evento é promovido pela Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação de Turismo do Pantanal (Fundtur). A competição vai acontecer na tarde de sábado, 02 de dezembro, na Arena Gastronômica, onde os participantes vão levar os pratos prontos, podendo finalizá-los, já que vão contar com fogão e micro-ondas.
 
“O objetivo do Concurso Mestre Pantaneiro é, além de fomentar a utilização dos ingredientes locais, inserir aquela pessoa que não é profissional nas atividades do Fegasa, a dona de casa e os simpatizantes da gastronomia”, afirmou Viviane de Arruda Neves, gerente de programas de desenvolvimento de turismo da Fundação de Turismo do Pantanal.
 
Não é permitida participação de profissionais da área nesse concurso e cada participante vai concorrer com um prato especial que será analisado por corpo técnico da Fundtur. A comissão julgadora será formada por cinco pessoas, sendo dois chefs de cozinha; um membro da Fundação de Cultura e Patrimônio Histórico; um membro do Conselho Municipal de Turismo; e um jornalista. Serão avaliados os seguintes critérios e pontuações: harmonia de sabor e textura (com notas de 0 a 3); criatividade (com notas de 0 a 2); técnica Utilizada (0 a 2) e apresentação do prato/estética (com notas de 0 a 3).
 
Concorrem no 1º Concurso Mestre Pantaneiro de Culinária os seguintes participantes:
 
1.    Christiane Gomes Machado Viana (Corumbá)
Prato: Raviolli de bocaiuva com carne seca desfiada salteada na manteiga com manjericão
 
 2.    Clóvis Rodrigues de Freitas (Corumbá)
Prato: Carré de pacu com molho de manga
 
3.    Fabricio dos Santos Bezerra (Corumbá)
Prato: Pintado ao molho agridoce 
 
4.    João Alberto Espíndola (Corumbá)
Prato: Medalhão de peito de pintado ao molho de leite de coco com bocaiuva
 
5.    Karla Karoline Servion Martins Ferreira (Corumbá)
Prato: Filé de pintado grelhado ao creme de bocaiuva com chips de banana da terra
 
6.    Lenice Rodrigues da Costa (Ladário)
Prato: Moranga com carne seca e paçoca
 
7.    Sebastiana Elias (Corumbá)
Prato: Moranga recheada com carne seca
 
Os três primeiros lugares, além de terem suas receitas publicadas no site do Município de Corumbá, ganharão troféus do concurso. O primeiro colocado ainda receberá prêmio surpresa a ser divulgado no dia da etapa final.

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