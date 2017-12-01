Após alerta da Defesa Civil, '2º Festival de Bandas e Fanfarras' é adiado

Cultura
Comunicado foi feito pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Aquidauana
A Prefeitura de Aquidauana comunicou, nesta sexta-feira (1º), que o 2º Festival de Bandas e Fanfarras que seria realizado no sábado (02), na Avenida Pantaneta, foi adiado.
De acordo com as informações divulgadas pela Assessoria de Comunicação, a decisão foi tomada devido ao alerta feito pela Defesa Civil por conta da previsão meteorológica do dia.
A nova data de realização do evento será informada posteriormente pela administração municipal.
Festival
O evento é uma realização da Prefeitura de Aquidauana, com o apoio de vários maestros e escolas participantes, e tem a finalidade de promover a integração socioeducativa e cultural entre os integrantes das bandas e fanfarras, incentivando a educação musical entre as crianças, adolescentes e jovens.
A ocasião também oportuniza aos maestros demonstrarem o trabalho feito nas escolas e instituições acerca do aprendizado teórico e prático na música, o que é um estímulo para muitos adolescentes e jovens permanecerem dedicados nos estudos, pois, assim, podem frequentar as aulas de músicas nas bandas e fanfarras.
Até o último dia 27 de novembro, estavam confirmadas 16 bandas e fanfarras de Aquidauana, Anastácio, Corumbá, Ladário, Bonito, Sidrolândia, Jardim e Bodoquena.
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