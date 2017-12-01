Peça 'Onde Andará o Pequeno Príncipe?' será apresentada na próxima terça-feira

A peça teatral "Onde Andará o Pequeno Príncipe?", dirigida e desenvolvida pela autodidata Patrícia Arruda, será apresentada na próxima terça-feira (05), na Escola CEJAR, no Bairro Alto, em Aquidauana.

De acordo com Patrícia, o espetáculo é baseado na história do Pequeno Príncipe. "Essa obra mundialmente conhecida tornou-se universal através de seu contexto poético e aventureiro de um autor cheio de dúvidas e reflexões a respeito da vida, do amor e das relações de poder que nos cercam. Levar essa obra para o teatro é uma possibilidade da comunidade ter acesso às artes cênicas, oportunizando crianças adolescentes e adultos da comunidade a se tornarem atores realizando um trabalho com qualidade técnica artística", pontuou.

Ela explicou que o grupo ensaia para a apresentação desde o mês de maio, quando o grupo teatral também teve sua fundação. "A gente começou esse ano, com uma oficina ministrada na minha própria casa. Fizemos algumas intervenções artísticas na Praça do Estudante e, para essa apresentação, estamos ensaiando desde os primeiros dias. Por enquanto, estamos contando com o auxílio dos pais e alguns pequenos patrocínios", disse.

O evento terá três sessões: 09h30, 15h30 e 19h30. Nos períodos matutino e vespertino, a apresentação será feita para os alunos. Durante a noite, a peça será aberta ao público e a organização espera maior número de espectadores. Sobre valores investidos, ela explicou que a apresentação é gratuita. "Nós vamos deixar de livre contribuição para o público. Quem quiser contribuir, pode pagar quanto achar que deve, seja R$ 1.000,00 por R$ 10,00", disse.