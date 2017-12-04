Sambador de Piraputanga, Rony Peterson mantém suas raízes e se compromete com tradições

Neto de baianos e pantaneiros, Rony Peterson, o Sambador, cresceu em meio à Serra de Maracaju, no distrito de Piraputanga e revive, na nossa cultura, os folguedos populares, que são festas cuja principal característica é a presença de música, dança e representação teatral, que muitas vezes possui origem religiosa e vertentes culturais do povo africano, português e indígena.

Em entrevista ao jornal "O Pantaneiro", o jovem contou um pouco sobre suas influências culturais. "Minha avó era santeira e desenvolvia vários folguedos junto à comunidade de Piraputanga, que é muito rica culturalmente, e creio que essa é uma das minhas influências principais. As festas de santos e também a música regional, dos países fronteiriços, como as milongas, o chamamé. Tudo isso me influencia neste momento que estou vivendo em São Paulo, fora do Pantanal já há algum tempo. Agora, eu venho pesquisando muito o folcrore argentino, as chacareras, as zambas. É importante ressaltar que a minha música tem uma mistura da música latino-americana e a música regional, que é essa a identidade que eu quero transmitir", disse.

Ele também fez questão de ressaltar que sua música não se restringe à arte, mas abraça também a história de um povo. "Eu sou o sucessor de uma mestra negra do Recôncavo baiano, a Chica Baiana. Foi me passada uma bandeira e, com essa bandeira, eu faço a Folia de Reis e a Festa do Boi Bumbá continuarem. Eu tenho essa missão de fazer com que uma festa de cultura popular do estado de Mato Grosso do Sul continue reverberando ao longo dos tempos", explicou.

Durante a entrevista, com tom claramente emocionado, ele também falou sobre suas inspirações. "Acho que o que mais me inspira a continuar é a questão de transmitir uma mensagem, nas minhas músicas e canções, que consiga aflorar, primeiramente, o meu despertar, o meu conhecimento, porque quanto mais eu canto, quanto mais eu coloco o que eu desejo para o mundo, na verdade, essa transformação acontece primeiramente comigo, porque é emanada de mim. Eu canto aquilo que eu desejo que o mundo possa respirar. É uma questão sobre o despertar da consciência. Não é só música de entretenimento, mas sim de uma conexão maior", falou.

Projetos

Rony Peterson também falou sobre seus projetos principais. "Agora eu estou produzindo. Acabei entrando na área de produção cultural completamente, eu já vinha escrevendo alguns projetos e estou conseguindo vários financiamentos a partir de projetos culturais, que estão dando uma dimensão bem maior aos meus planos artísticos. Hoje, em São Paulo, eu produzo vários artistas, como a cantora Beatriz Rodarte, que está lançando um disco em vinil. Pretendo abrir um leque de produção em 2018, já com a minha produtora nova, Piraquilombo. Nesse momento eu também estou produzindo o meu trabalho pessoal, arquitetando e fazendo todo o rascunho de um disco solo, intitulado 'O Sambador'", pontuou.

Sambador é aquele que está à frente das manifestações do folguedo originado do Recôncavo Baiano. É ele o puxador das ladainhas entoadas de forma religiosa e contagiante abrangendo o seio das comunidades. "Para muitos, esse título representaria apenas aquele que samba, porém esse representa muito mais para a cultura popular. Nesse disco novo terei várias parcerias. O diretor musical, que eu pretendo que esteja à frente desse trabalho, é o Paulo Monarco, de Cuiabá, que também vive em São Paulo. Espero que Natanael Souza, um acordeonista português, esteja presente, assim como Xaxado Novo e Orkestra Bandida", finalizou.