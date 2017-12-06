FliBonito começa nesta quarta para os fãs da literatura de MS

Cultura e educação
Programação está repleta de shows musiciais, espetáculos e intervenções literárias
A FLIBonito (Feira Literária de Bonito) abre oficialmente nesta quarta-feira (6) na Praça central de Bonito. O evento com início às 18h conta com o anfitrião, parceiro de todas as edições, Ruberval Cunha e show da Banda Municipal de Bonito, composta por crianças e adolescentes.
Com início nesta quarta-feira, o evento segue até o próximo domingo (10) com a programação repleta de intervenções literárias e espetáculos. Confira a página da FliBonito no Facebook.
Programação
6.DEZ.2017 – QUARTA-FEIRA
13H30 ÀS 20H • Palco Principal
Banda Municipal de Bonito / Coral da Terceira Idade / Grupo de Crianças da Educação
18H ÀS 18H30 • Palco Principal
Abertura Oficial da Flibonito 2017 – Cerimonial Ruberval Cunha
7.DEZ.2017 – QUINTA-FEIRA
7h30 • Praça da Liberdade
Intervenções Literárias – Ruberval Cunha
8H • Praça da Liberdade • ESPETÁCULO TEATRAL
Dona Arara quer Casar – Teatral Grupo de Risco
9H ÀS 11H • Praça da Liberdade • NA PRAÇA COM AS ESCOLAS
Contação de histórias • Ler Clarice • Roda da Saia • Olhares de Glorinha
9H ÀS 11H • Espaço Coração Selvagem • OFICINA
Poesia e literatura em cena – Espedito Di Montebranco
9H ÀS 11H • ESPAÇO HORA DA ESTRELA • SLAM EM BONITO
Vitória Queiroz, Raquel Rosa, Thales Henrique (Slam Campão), Fernando Senkapuz (Rima de quinta); Jean Pereira Ribeiro (Batalha dos Ipês)
Mediação: Karina Vicelli e Jean Pereira Ribeiro
13H30 • Praça da Liberdade
Intervenções Literárias – Ruberval Cunha
14H • Palco Principal • ESPETÁCULO TEATRAL
Dona Arara quer Casar – Teatral Grupo de Risco
14H ÀS 17H • Praça da Liberdade • TENDA multiuso: OFICINA
Porque há o direito do grito, eu grito / Grafite e HipHop – Fernando Senkapuz
14H ÀS 17H • Espaço coração selvagem
Oficina de livros artesanais – Luciano Serafim
14H50 ÀS 16H30 • Praça da Liberdade • NA PRAÇA COM AS ESCOLAS
Contação de Histórias • Ler Clarice • Roda da Saia • Olhares de Glorinha
17H ÀS 18H • espaço hora da estrela • Palestra
Maria da Glória Sá Rosa: Uma vida dedicada à Literatura e à Cultura
Raquel Naveira
18H ÀS 20H • espaço hora da estrela • DEDO DE PROSA
Edson Moraes, Paulo Cabral, Sagramor Farias, Ismael Machado, Antônio Anacleto, Raquel Naveira, Fábio Gondim, Luciano Serafim
20H • palco Principal • ESPETÁCULO MUSICAL: DUO JK
20h • Espaço Hora da Estrela e Espaço Água Viva
SESSÃO DE AUTÓGRAFOS E LANÇAMENTO DE LIVROS
Espaço Água Viva: LIVRARIAS, EDITORAS, UBE, CAFÉ, BAR
8.DEZ.2017 – SEXTA-FEIRA
7H30 • Praça da Liberdade
Intervenções Literárias – Ruberval Cunha
8H • Palco Principal • ESPETÁCULO TEATRAL
Dona Arara quer Casar – Teatral Grupo de Risco
9H ÀS 11H • Praça da Liberdade • NA PRAÇA COM AS ESCOLAS
Contação de histórias • Ler Clarice • Roda da Saia • Olhares de Glorinha
9H ÀS 11H • Espaço Coração Selvagem • OFICINA
Bichos que Fabulam – Clarice Lispector para Crianças – Karina Vicelli
13H30 • Praça da Liberdade
Intervenções Literárias – Ruberval Cunha
14H • Palco Principal • ESPETÁCULO TEATRAL
Dona Arara quer Casar – Teatral Grupo de Risco
14H50 ÀS 16H30 • Praça da Liberdade • NA PRAÇA COM AS ESCOLAS
Contação de Histórias • Encantamento • Ler Clarice • Roda da Saia
14H ÀS 17H • Espaço Coração Selvagem
Oficina de livros artesanais – Luciano Serafim
15H • Empório Olinda • RODA DE DISCUSSÃO
Design Regional e sustentabilidade – Selma Maria Rodrigues
Mediadora: Maria Rosana Gama
17H ÀS 18H • Espaço Coração Selvagem • MESA DE DISCUSSÃO
Liberdade é pouco: as novas facetas da literatura contemporânea de MS.
Thales Henrique, Fernando SenKapuz
Mediadora: Karina Vicelli
17H ÀS 18H • Espaço Hora da estrela • CONVERSA DE ESCRITORA
Reinventando Clarice – Lucilene Machado
Mediadora: Maria Adélia Menegazzo
18H ÀS 20 • Espaço Hora da estrela • DEDO DE PROSA
Mara Calvis, Alexandra Ferreira, Patrícia Lúcia, Viviany Borges, Luciana Souza,
Juliana Feliz, Sylvia Cesco, Geraldo Espíndola, Marlene Mourão (Peninha), Paulo Simões, Lucilene Machado
20H • palco Principal • SHOW MUSICAL: Geraldo Espíndola
9.DEZ.2017 – SÁBADO
8h30 • Praça da Liberdade
Intervenções literárias – Ruberval Cunha
9H ÀS 10H30 • Praça da Liberdade
Contação de Histórias • Fernanda Reverdito / Roda da Saia (Para adultos e crianças)
9H ÀS 11H • Espaço Coração Selvagem • MESA DE DISCUSSÃO
Fórum de Cultura de MS: Representação da Literatura no Conselho de Cultura de MS
10H • Espaço hora da estrela • Literatura na rede
Blogs e outras mídias – Alex Fraga e Patrícia Pirota
Mediadora: Theresa Hilcar
11H ÀS 13H • Espaço hora da estrela • Poesia Slam e Hip hop
Poetas e músicos – Marluci Brasil
14H ÀS 17H • Espaço coração selvagem • OFICINA DE CRIAÇÃO
Literária: A arte de fazer gente – Moema Vilela
15H • Espaço Hora da Estrela • Mesa de discussão – UBE
Escrever ficção em MS – André Luiz Alves, Rogério Fernandes, Samuel Medeiros
Mediadora: Sylvia Cesco
16H • Espaço Hora da Estrela • Mesa de discussão – asl
Academia Sul-Mato-Grossense de Letras: Espaço institucional, cultural e político
Henrique de Medeiros, Emmanuel Marinho e Theresa Hilcar
17H • Espaço Hora da Estrela • Mesa de discussão
Prêmio Guavira – O espaço da literatura regional – Janete Zimmermann, Henrique Pimenta e Ravel Giordano.
Mediadora: Melly Senna
18H • Espaço Hora da Estrela • DEDO DE PROSA
André Luiz Alvez, Rogério Fernandes, Marcos Coelho, Cláudia Galindo, Henrique de Medeiros, Janete Zimmermann, Henrique Pimenta e Ravel Giordano, Moema Vilela e Emmanuel Marinho
19H • Palco Principal • Show Musical: Guilherme rondon
20H30 • Palco Principal • SHOW MUSICAL: Maria Alice
10.DEZ.2017 – DOMINGO
10H • Espaço Hora da Estrela
PREMIAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE BONITO/MS
10H30 • Espaço Hora da Estrela
ENTREGA SIMBÓLICA DO PRÊMIO GRAVIRA DE LITERATURA
11H • Espaço Hora da Estrela
ENCERRAMENTO DA 3ª FEIRA LITERÁRIA DE BONITO
11H30 • Espaço Hora da Estrela • SHOW
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