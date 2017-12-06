FliBonito começa nesta quarta para os fãs da literatura de MS

A FLIBonito (Feira Literária de Bonito) abre oficialmente nesta quarta-feira (6) na Praça central de Bonito. O evento com início às 18h conta com o anfitrião, parceiro de todas as edições, Ruberval Cunha e show da Banda Municipal de Bonito, composta por crianças e adolescentes.

Com início nesta quarta-feira, o evento segue até o próximo domingo (10) com a programação repleta de intervenções literárias e espetáculos. Confira a página da FliBonito no Facebook.

Programação

6.DEZ.2017 – QUARTA-FEIRA

13H30 ÀS 20H • Palco Principal

Banda Municipal de Bonito / Coral da Terceira Idade / Grupo de Crianças da Educação

18H ÀS 18H30 • Palco Principal

Abertura Oficial da Flibonito 2017 – Cerimonial Ruberval Cunha



7.DEZ.2017 – QUINTA-FEIRA

7h30 • Praça da Liberdade

Intervenções Literárias – Ruberval Cunha

8H • Praça da Liberdade • ESPETÁCULO TEATRAL

Dona Arara quer Casar – Teatral Grupo de Risco

9H ÀS 11H • Praça da Liberdade • NA PRAÇA COM AS ESCOLAS

Contação de histórias • Ler Clarice • Roda da Saia • Olhares de Glorinha

9H ÀS 11H • Espaço Coração Selvagem • OFICINA

Poesia e literatura em cena – Espedito Di Montebranco

9H ÀS 11H • ESPAÇO HORA DA ESTRELA • SLAM EM BONITO

Vitória Queiroz, Raquel Rosa, Thales Henrique (Slam Campão), Fernando Senkapuz (Rima de quinta); Jean Pereira Ribeiro (Batalha dos Ipês)

Mediação: Karina Vicelli e Jean Pereira Ribeiro

13H30 • Praça da Liberdade

Intervenções Literárias – Ruberval Cunha

14H • Palco Principal • ESPETÁCULO TEATRAL

Dona Arara quer Casar – Teatral Grupo de Risco

14H ÀS 17H • Praça da Liberdade • TENDA multiuso: OFICINA

Porque há o direito do grito, eu grito / Grafite e HipHop – Fernando Senkapuz

14H ÀS 17H • Espaço coração selvagem

Oficina de livros artesanais – Luciano Serafim

14H50 ÀS 16H30 • Praça da Liberdade • NA PRAÇA COM AS ESCOLAS

Contação de Histórias • Ler Clarice • Roda da Saia • Olhares de Glorinha

17H ÀS 18H • espaço hora da estrela • Palestra

Maria da Glória Sá Rosa: Uma vida dedicada à Literatura e à Cultura

Raquel Naveira

18H ÀS 20H • espaço hora da estrela • DEDO DE PROSA

Edson Moraes, Paulo Cabral, Sagramor Farias, Ismael Machado, Antônio Anacleto, Raquel Naveira, Fábio Gondim, Luciano Serafim

20H • palco Principal • ESPETÁCULO MUSICAL: DUO JK

20h • Espaço Hora da Estrela e Espaço Água Viva

SESSÃO DE AUTÓGRAFOS E LANÇAMENTO DE LIVROS

Espaço Água Viva: LIVRARIAS, EDITORAS, UBE, CAFÉ, BAR



8.DEZ.2017 – SEXTA-FEIRA

7H30 • Praça da Liberdade

Intervenções Literárias – Ruberval Cunha

8H • Palco Principal • ESPETÁCULO TEATRAL

Dona Arara quer Casar – Teatral Grupo de Risco

9H ÀS 11H • Praça da Liberdade • NA PRAÇA COM AS ESCOLAS

Contação de histórias • Ler Clarice • Roda da Saia • Olhares de Glorinha

9H ÀS 11H • Espaço Coração Selvagem • OFICINA

Bichos que Fabulam – Clarice Lispector para Crianças – Karina Vicelli

13H30 • Praça da Liberdade

Intervenções Literárias – Ruberval Cunha

14H • Palco Principal • ESPETÁCULO TEATRAL

Dona Arara quer Casar – Teatral Grupo de Risco

14H50 ÀS 16H30 • Praça da Liberdade • NA PRAÇA COM AS ESCOLAS

Contação de Histórias • Encantamento • Ler Clarice • Roda da Saia

14H ÀS 17H • Espaço Coração Selvagem

Oficina de livros artesanais – Luciano Serafim

15H • Empório Olinda • RODA DE DISCUSSÃO

Design Regional e sustentabilidade – Selma Maria Rodrigues

Mediadora: Maria Rosana Gama

17H ÀS 18H • Espaço Coração Selvagem • MESA DE DISCUSSÃO

Liberdade é pouco: as novas facetas da literatura contemporânea de MS.

Thales Henrique, Fernando SenKapuz

Mediadora: Karina Vicelli

17H ÀS 18H • Espaço Hora da estrela • CONVERSA DE ESCRITORA

Reinventando Clarice – Lucilene Machado

Mediadora: Maria Adélia Menegazzo

18H ÀS 20 • Espaço Hora da estrela • DEDO DE PROSA

Mara Calvis, Alexandra Ferreira, Patrícia Lúcia, Viviany Borges, Luciana Souza,

Juliana Feliz, Sylvia Cesco, Geraldo Espíndola, Marlene Mourão (Peninha), Paulo Simões, Lucilene Machado

20H • palco Principal • SHOW MUSICAL: Geraldo Espíndola



9.DEZ.2017 – SÁBADO

8h30 • Praça da Liberdade

Intervenções literárias – Ruberval Cunha

9H ÀS 10H30 • Praça da Liberdade

Contação de Histórias • Fernanda Reverdito / Roda da Saia (Para adultos e crianças)

9H ÀS 11H • Espaço Coração Selvagem • MESA DE DISCUSSÃO

Fórum de Cultura de MS: Representação da Literatura no Conselho de Cultura de MS

10H • Espaço hora da estrela • Literatura na rede

Blogs e outras mídias – Alex Fraga e Patrícia Pirota

Mediadora: Theresa Hilcar

11H ÀS 13H • Espaço hora da estrela • Poesia Slam e Hip hop

Poetas e músicos – Marluci Brasil

14H ÀS 17H • Espaço coração selvagem • OFICINA DE CRIAÇÃO

Literária: A arte de fazer gente – Moema Vilela

15H • Espaço Hora da Estrela • Mesa de discussão – UBE

Escrever ficção em MS – André Luiz Alves, Rogério Fernandes, Samuel Medeiros

Mediadora: Sylvia Cesco

16H • Espaço Hora da Estrela • Mesa de discussão – asl

Academia Sul-Mato-Grossense de Letras: Espaço institucional, cultural e político

Henrique de Medeiros, Emmanuel Marinho e Theresa Hilcar

17H • Espaço Hora da Estrela • Mesa de discussão

Prêmio Guavira – O espaço da literatura regional – Janete Zimmermann, Henrique Pimenta e Ravel Giordano.

Mediadora: Melly Senna

18H • Espaço Hora da Estrela • DEDO DE PROSA

André Luiz Alvez, Rogério Fernandes, Marcos Coelho, Cláudia Galindo, Henrique de Medeiros, Janete Zimmermann, Henrique Pimenta e Ravel Giordano, Moema Vilela e Emmanuel Marinho

19H • Palco Principal • Show Musical: Guilherme rondon

20H30 • Palco Principal • SHOW MUSICAL: Maria Alice



10.DEZ.2017 – DOMINGO

10H • Espaço Hora da Estrela

PREMIAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE BONITO/MS

10H30 • Espaço Hora da Estrela

ENTREGA SIMBÓLICA DO PRÊMIO GRAVIRA DE LITERATURA

11H • Espaço Hora da Estrela

ENCERRAMENTO DA 3ª FEIRA LITERÁRIA DE BONITO

11H30 • Espaço Hora da Estrela • SHOW

MELANINA SOUND CLUB feat ANDRÉ STABILE