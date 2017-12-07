Viajando de ônibus, argentinos do Tropical Mecánico propagam cultura com música e artesanato

Anastácio
Depois de saírem de Mato Grosso do Sul, artistas devem ir para a Bolívia e depois, finalmente, retornar à Argentina
Os argentinos do Tropical Mecánico, conhecidos como Sérgio Díaz, Rodrigo Perez, Lucía Isasi e Facundo Mazzuli, trabalham com artesanato e música, propagando a cultura sul-americana por onde passam em seu ônibus de viagem, que chama a atenção pelas cores vibrantes e desenhos que, de alguma forma, expressam a identidade dos integrantes do grupo.
Em entrevista exclusiva ao jornal O Pantaneiro, Sérgio contou que o grupo parou em Anastácio para consertarem o veículo, que quebrou. "Nós paramos para arrumar o ônibus, mas para arrumar o ônibus a gente precisa trabalhar", explicou, em tom bem humorado e com um sotaque apressado.
Chegando na cidade, eles encontraram uma oportunidade para divulgar o trabalho, que valoriza as raízes culturais sul-americanas. "Estamos aqui há três dias. Nós não conhecíamos muito, mas nós tocamos no Espetinho do Raul e saímos com nossa música também em outros lugares pela cidade. Ontem nós fomos para a Avenida Pantaneta, em Aquidauana, porque quando passamos lá, achamos que há um bom movimento e descobrimos que existe uma festa onde vários outros artistas também se apresentam. Vamos ficar aqui até conseguirmos dinheiro para consertar o nosso ônibus", pontuou.
Sérgio ainda contou para a nossa equipe de reportagem que o grupo anda por vários lugares, tanto no Brasil, quanto na América do Sul, mas que a saudade de casa sempre bate. "Nós estávamos vindo de Minas Gerais e, agora, vamos para a Bolívia, para várias cidades de lá. Depois de sairmos da Bolívia, vamos voltar para a Argentina", finalizou.
O trabalho do grupo Tropical Mecánico pode ser conferido, também, na página do Facebook, montada e administrada para que cada vez mais pessoas conheçam e apreciem a cultura argentina, que também faz parte da cultura de Mato Grosso do Sul.
*Fotos: Luiz Guido Jr
GALERIA DE FOTO
DESAFIOS ON-LINE
Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho
Produção local
Feira funciona às terças e sextas-feiras, nas proximidades da Rodoviária Municipal; iniciativa aproxima produtores dos consumidores e fortalece a economia local
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS