Viajando de ônibus, argentinos do Tropical Mecánico propagam cultura com música e artesanato

Os argentinos do Tropical Mecánico, conhecidos como Sérgio Díaz, Rodrigo Perez, Lucía Isasi e Facundo Mazzuli, trabalham com artesanato e música, propagando a cultura sul-americana por onde passam em seu ônibus de viagem, que chama a atenção pelas cores vibrantes e desenhos que, de alguma forma, expressam a identidade dos integrantes do grupo.

Em entrevista exclusiva ao jornal O Pantaneiro, Sérgio contou que o grupo parou em Anastácio para consertarem o veículo, que quebrou. "Nós paramos para arrumar o ônibus, mas para arrumar o ônibus a gente precisa trabalhar", explicou, em tom bem humorado e com um sotaque apressado.

Chegando na cidade, eles encontraram uma oportunidade para divulgar o trabalho, que valoriza as raízes culturais sul-americanas. "Estamos aqui há três dias. Nós não conhecíamos muito, mas nós tocamos no Espetinho do Raul e saímos com nossa música também em outros lugares pela cidade. Ontem nós fomos para a Avenida Pantaneta, em Aquidauana, porque quando passamos lá, achamos que há um bom movimento e descobrimos que existe uma festa onde vários outros artistas também se apresentam. Vamos ficar aqui até conseguirmos dinheiro para consertar o nosso ônibus", pontuou.

Sérgio ainda contou para a nossa equipe de reportagem que o grupo anda por vários lugares, tanto no Brasil, quanto na América do Sul, mas que a saudade de casa sempre bate. "Nós estávamos vindo de Minas Gerais e, agora, vamos para a Bolívia, para várias cidades de lá. Depois de sairmos da Bolívia, vamos voltar para a Argentina", finalizou.

O trabalho do grupo Tropical Mecánico pode ser conferido, também, na página do Facebook, montada e administrada para que cada vez mais pessoas conheçam e apreciem a cultura argentina, que também faz parte da cultura de Mato Grosso do Sul.

*Fotos: Luiz Guido Jr