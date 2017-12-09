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Cultura

Grupo Anastadance fará apresentação em programa de TV da Capital

Grupo fundado por José Roberto Ferreira Guedes, o Betinho, é composto por dançarinos de todas as idades

Schimene Duque Weber

Publicado em 09/12/2017 às 10:30

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O grupo de dança Anastadance fará uma apresentação especial, neste sábado (09), no programa 'O Povo na TV', da emissora SBT/MS, apresentado por Tatá Marques, na Capital.

Em entrevista exclusiva ao jornal "O Pantaneiro", o idealizador do projeto, José Roberto Ferreira Guedes, o Betinho, contou um pouco mais sobre a história do grupo. "Esse grupo começou de uma ideia que eu tive quando ainda fazia parte de uma outra equipe, chamada Dance Boys, daqui de Aquidauana. Quando a equipe se desmanchou, eu pensei em montar meu próprio grupo. Chamei o meu compadre e mais umas três amigas e a gente começou a dançar, no dia 7 de setembro de 2006. Em 2007, já estávamos abrindo o Carnaval de Anastácio, que foi quando o grupo começou a aparecer", explicou. 

Ainda sobre a trajetória dos dançarinos, Betinho disse que o impulso dado pelo Carnaval da cidade vizinha ajudou muito para a construção dessa história. "Em 2008, já estávamos dançando com a banda local da cidade no Carnaval. Desse momento em diante, não paramos mais. Hoje, temos 20 dançarinos e mais o pessoal da diretoria, que deve ter mais ou menos 15 pessoas", pontuou.

Ritmos

Betinho também falou sobre os ritmos de dança preferidos de seus dançarinos. "A gente dança de tudo, né? Principalmente o que está 'na moda'. Tudo o que aparecer de novidade, a gente estuda a coreografia e ensaia. Gostamos muito de funk, de axé, de reggaeton, pagode baiano, arrocha... Estourou uma música, nós já corremos atrás para dançar", disse.

Componentes

O grupo Anastadance possui também um diferencial no que diz respeito à vitalidade de seus componentes, dando espaço para crianças, adolescentes e até mães de família, como a própria esposa do fundador. "Varia muito. A mais nova começou comigo quando ela tinha 7, hoje em dia ela tem 12. Tirando eu, que tenho 38, a faixa etária do grupo hoje está entre 12 e 30 anos", informou.

Aparição na TV

Sobre aparecer em uma emissora tão grande quanto o SBT de Mato Grosso do Sul, Betinho disse que grupo está preparado. "Eu gosto de desafios, né? Nós recebemos esse convite no ano passado, mas infelizmente não tínhamos condições, porque o grupo é independente e poucas pessoas nos ajudam. Direto nós recebemos convites de outras cidades, mas não conseguimos ir por conta disso. Agora, eu acredito que tudo depende de Deus. Se Ele achou que, naquele momento, não dava, agora a gente vai e vai representar bem a nossa região", falou.

O grupo irá com 10 pessoas para a apresentação na televisão, que deverá acontecer a partir das 11h30. "Vamos dançar duas músicas e, depois, ficaremos interagindo com o povo", finalizou.  

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