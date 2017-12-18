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Professora lança livro em homenagem a Manoel de Barros nesta terça-feira

Livro recebeu o nome de 'Em terra de Manoel... do barro voam aldravias - Uma aldravipeia em homenagem ao poeta Manoel de Barros'

Schimene Duque Weber

Publicado em 18/12/2017 às 17:20

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Nesta próxima terça-feira, 19 de dezembro, será lançado, em Campo Grande, o livro da professora Flavia Rohdt, entitulado "Em terra de Manoel... do barro voam aldravias – Uma aldravipeia em homenagem ao poeta Manoel de Barros".

O livro traz vinte aldravias escritas pela poetisa Flavia Rohdt e belíssimas ilustrações feitas pelo ilustrador e artista plástico Guto Naveira. A autora explica que a aldravia é uma forma poética elaborada por Gabriel Bicalho composta de seis versos, seis palavras. Ela nos conta que conheceu esse gênero em 2013 e passou a cultivá-lo. Tendo reunido as aldravias que produziu inspiradas nas poesias e no próprio poeta Manoel de Barros, veio a ideia do livro em homenagem. 

A escritora  Raquel Naveira é quem poeticamente apresenta essa obra. "A escolha de Manoel de Barros como centro dessa 'aldravipeia' é natural. Quem nesta terra onde ele nasceu e escolheu para habitar e cantar até o fim de seu quase um século de vida, ficaria imune à sua influência, ao seu legado no trato moderno com a linguagem? Ainda mais os artistas que mexem com palavras. Todos somos herdeiros de suas experiências no cultivo radical da arte poética, de suas novas concepções semânticas, de seu voo de pássaro que se libertou das gaiolas das convenções estéticas imutáveis e arbitrárias. Flávia Rohdt apossa-se também desse tesouro para expressar seu assombro com reverência e simplicidade, afinal, ‘Manoel extrai de Barros nobre poesia’".

Lançamento

A primeira edição da obra conta com 300 exemplares editados pela Editora LIFE e terá seu lançamento, a partir das 8h, no dia 19 de dezembro, no canteiro da Avenida Afonso Pena com a Rui Barbosa, na Capital, onde a estátua do poeta será inaugurada.

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