Carnaval tradicional terá parceria do Governo do Estado para shows nacionais

Grandes atrações nacionais estão garantidas no Carnaval de Corumbá em 2018. Na sexta-feira, 5 de janeiro, o Governo do Estado assegurou apoio à maior e mais tradicional festa carnavalesca de todo o Centro-Oeste brasileiro.

A parceria foi firmada durante agenda entre o prefeito Marcelo Iunes e o secretário estadual de Cultura e Cidadania de Mato Grosso do Sul, Athayde Nery. O encontro aconteceu em Campo Grande e contou com a presença do vereador Manoel Rodrigues.

Athayde também reforçou ao prefeito de Corumbá que o Estado vai investir nos desfiles dos blocos oficiais e das escolas de samba, assim como fez nos anos anteriores. Atendendo ao pedido de Marcelo Iunes, o secretario estadual se comprometeu ainda a auxiliar no show gospel.

O evento está agendado para o sábado depois do Carnaval e também deve contar com uma atração gospel de reconhecimento nacional. O objetivo, lembrou Iunes, é incluir também os evangélicos na grande festa da cultura corumbaense.