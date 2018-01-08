Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 14:58

Buscar

Últimas notícias
X

Tradição

Distrito Águas do Miranda, em Bonito, realiza festa de Folia de Reis

Festa é organizada pelos católicos e pela Associação Negra Quilombola

Renan Nucci

Publicado em 08/01/2018 às 16:58

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Com a presença do prefeito municipal e a participação de centenas de pessoas, em dois dias de festividades, a comunidade do distrito de Águas do Miranda realizou neste sábado e domingo (dias 6 e 7 de janeiro) mais uma edição da tradicional festa folclórica anual de Folia de Reis, celebrada com diversas atividades, incluindo celebrações religiosas, com procissão e missa, shows, churrasco e torneio de futebol.

Realizada há quase trinta anos, a festa é organizada pelos católicos da comunidade e pela Associação Negra Quilombola Ribeirinha Águas do Miranda, com a participação e colaboração dos moradores locais e da área rural da região, incluindo pescadores, professores e comerciantes, além do apoio da Prefeitura Municipal, da Fundação de Cultura de MS e da Conerq-MS (Coordenação das Comunidades Negras Quilombolas do MS).

Juntamente com a Romaria do Sinhozinho, a Folia de Reis (ou Festa de Reis) é um dos eventos mais importantes do calendário cultural de Bonito.

A origem da Folia de Reis

No dia 6 de janeiro comemora-se o Dia de Reis, que na tradição cristã foi o dia em que os três reis magos levaram presentes a Jesus Cristo. A origem da comemoração vem de uma tradição cristã portuguesa e espanhola, trazida para o Brasil possivelmente no século XIX.

Tendo como objetivo homenagear os três reis magos, os festejos têm início no dia 24 de dezembro (véspera do nascimento de Jesus), quando grupos organizados começam a visitar casas, chácaras, pesqueiros e fazendas levando as bênçãos e arrecadando doações e vai até o dia 6, quando os reis magos teriam chegado a Belém.

Com canções tradicionais e instrumentos musicais os grupos folclóricos, geralmente formados pelos três reis magos (representações), palhaços (bastiões) com máscaras e apitos que marcam a chegada e a partida da bandeira, coro, o mestre (ou embaixador), bandeireiro ou alferes da bandeira.

Existe também a figura importante do festeiro, de cuja residência parte a bandeira e também a ela retorna depois das visitas.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Festa Junina de São João de Piraputanga

ÚLTIMAS

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho
Agricultura familiar fortalece Feira do Produtor em Nioaque

Produção local

Agricultura familiar fortalece Feira do Produtor em Nioaque

Feira funciona às terças e sextas-feiras, nas proximidades da Rodoviária Municipal; iniciativa aproxima produtores dos consumidores e fortalece a economia local

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo