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Cultura

Governo anuncia recursos e mais segurança ao carnaval de Corumbá

A folia corumbaense já começou no último sábado (6), com a primeira roda de samba, no porto geral

Renan Nucci

Publicado em 12/01/2018 às 18:09

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O Governo do Estado apoiará o carnaval de Corumbá, com aporte financeiro para as agremiações (escolas de samba e blocos) e para custear parte dos shows nacionais que farão parte da programação oficial da maior festa momesca do Estado. Policiais Militares devem reforçar o policiamento durante todo o evento.o anúncio foi feito nesta quinta-feira (11.010).

O prefeito Marcelo Iunes agradeceu o apoio do Governo do Estado e disse que essa parceria manterá a tradição da folia na cidade, que é uma referência para o interior do Brasil. “O governador Reinaldo Azambuja é um grande parceiro do carnaval e, com certeza, faremos um dos maiores carnavais, com muita alegria e segurança”, disse ele.

O lançamento da programação, no saguão do Centro de Convenções do Pantanal, foi uma prévia do que será o carnaval deste ano, com a participação de ritmistas de bateria de samba, passistas, mestre sala e porta bandeira, pastoras e palhaços. No final, foi inaugurada, no mesmo local, a exposição fotográfica, que apresenta parte do acervo dos velhos carnavais da cidade.

A folia corumbaense já começou no último sábado (6), com a primeira roda de samba, no porto geral. Este evento segue todos os sábados, até o dia 10 de fevereiro. O abre alas dos desfiles será o Bloco Sandálias de Frei Mariano, que sai pelas ruas da cidade no dia 7 de fevereiro, uma quarta-feira, seguido dos blocos sujos. No dia 8, haverá a coroação da Corte de Momo, e no dia 9, descerá para a avenida o Bloco Cibalena, que arrasta mais de 30 mil pessoas.

No dia 10 de fevereiro, desfile dos onze blocos oficiais. No domingo de carnaval (11), desfile do primeiro bloco das escolas de samba: Major Gama, Nova Corumbá, A Pesada, Acadêmicos do Pantanal e Caprichosos do Pantanal. No dia 12, mais cinco escolas entram na Avenida General Rondon: Estação Primeira do Pantanal, Marquês de Sapucaí, Vila Mamona, Impetratriz e Império do Morro. No dia 13, carnaval cultural, com cordões, corso e blocos de frevo e palhaços.

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