Liga Independente das Escolas de Samba de Aquidauana e Anastácio receberá apoio no Carnaval 2018

A Liga Independente das Escolas de Samba de Aquidauana e Anastácio (Liesaa) foi uma das selecionadas pelo edital da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, que prevê apoio ao Carnaval de Rua de 2018. A distribuição financeira para a entidade será de R$ 60.500,00

Os projetos enviados compreendem desfiles de escolas de samba, blocos carnavalescos, cordões e corsos.

Demais Selecionadas

Em Mato Grosso do Sul, foram selecionados, também, os projetos da Liga Independente das Escolas de Samba, Cordões e Blocos Carnavalescos de Ladário (Liesbla), Liga Independente dos Blocos Carnavalescos de Corumbá (Liblocc), Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá (Liesco), Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (Lienca) e Associação dos Blocos, Cordões e Corsos Carnavalesco e Cultural – MS (Ablanc).

Serviço

Outras informações podem ser obtidas na Assessoria de Projetos da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, pelo telefone (67) 3316-9170.

*Com informações da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul