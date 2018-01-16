A Pesada leva ao Carnaval a história da missão do padre Ernesto Sassida

A Cidade Dom Bosco e o padre Ernesto Sassida serão lembrados pelo desfile de Carnaval do G.R.E.S. A Pesada. A história do religioso e a importância de sua obra serão refletidas nos carros alegóricos e nas fantasias de cerca de 1.200 pessoas que devem se apresentar junto à escola. “Cidade Dom Bosco, o Reino do Amor” é o enredo cuja composição do samba é de Victor Raphael, Alison Renan e Willian Tadeu. Sâmya Cristine é a rainha de bateria que tem como mestre João Victor Ibarra. Serão 120 ritmistas que vão levar o samba à multidão.

“A Pesada vem este ano com uma ótima estrutura, vem para disputar o título do Carnaval de 2018. É uma escola bem luxuosa e grande. Como todas as escolas estão em um único grupo, acredito que a disputa será mais acirrada, pois todas estão correndo atrás do primeiro lugar. Pedimos ao público que queira adquirir a fantasia pode vir antecipadamente porque já tem fantasia pronta, a maioria já está finalizada. É só vir ao barracão, na ladeira Cunha e Cruz, e escolher”, afirmou Neidivaldo Cosme Fernandes Colombo, vice-presidente da Escola de Samba.

O Samba-enredo será interpretado por Ninho Samba Bom, José Cosme, João Batista, Elivelton e Léa Silva. Nos cavacos estarão Nivaldo, Lauriney e Tiago. O diretor geral de bateria é Oacir Bueno. Marcelo Samaniego é o coreógrafo da comissão de frente, enquanto Robson e Francielle fazem o mestre-sala e porta-bandeira.

Os ensaios da A Pesada acontecem de terça a sexta-feira, a partir das 20 horas, na quadra da escola, localizada na Ladeira Cunha e Cruz, sem número, ao lado da Unidade Básica de Saúde. Em 2017, A Pesada ficou em quarto lugar do Grupo Especial com o enredo “De Cabral ao atual, um Brasil sem igual. Cultura, dança e miscigenação, assim surge a arte popular”.

Ficha Técnica

Presidente: Neidival Colombo

Carnavalesco: Marcus Rorras

Diretores de Carnaval: Lylyany Mendes e Carlos Henrique

Enredo: Cidade Dom Bosco, o Reino do Amor

Autores do Samba-Enredo: Victor Raphael, Alison Renan e Willian Tadeu

Mestre de Bateria: João Victor Ibarra

Ritmistas: 120

Rainha da Bateria: Sâmya Cristine

Alas: 18

Componentes: 1.200

Mestre-Sala e Porta-Bandeira: Robson e Francielle

Carros Alegóricos: 05

Fundação: 06/01/1970

Confira o samba-enredo de 2018 da A Pesada:

Pisa forte nesse chão... Pesada

Faz a festa dessa gente feliz

Cidade Dom Bosco, o Reino do Amor

Da sua história sou eterno aprendiz

Viagem na lembrança

Vou recordar...

Em pleno pantanal essa aventura

O jovem sacerdote a idealizar

Música saudosa lá no meu barracão

Um canto que falou de gratidão

Escola Alexandre de Castro

Era a semente germinando nesse chão

Pelas trilhas da fé... O coração

Padre Ernesto Sassida nos ensinou

O sistema com razão e religião

Que a comunidade abraçou

Pela missão

De Mato Grosso a cidade construiu

A sua trajetória pelo social

Virou exemplo para o Brasil

Ao pobre irmão

Os braços não vão se cruzar

Mais de um século de histórias

Foram formadas nesse lugar

A mensagem em oração

De São João Bosco ecoou em Corumbá

Ó berço tão querido

Salesiano em nosso coração

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