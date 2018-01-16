A Pesada leva ao Carnaval a história da missão do padre Ernesto Sassida

Cultura
A história do religioso e a importância de sua obra serão refletidas nos carros alegóricos e nas fantasias
A Cidade Dom Bosco e o padre Ernesto Sassida serão lembrados pelo desfile de Carnaval do G.R.E.S. A Pesada. A história do religioso e a importância de sua obra serão refletidas nos carros alegóricos e nas fantasias de cerca de 1.200 pessoas que devem se apresentar junto à escola. “Cidade Dom Bosco, o Reino do Amor” é o enredo cuja composição do samba é de Victor Raphael, Alison Renan e Willian Tadeu. Sâmya Cristine é a rainha de bateria que tem como mestre João Victor Ibarra. Serão 120 ritmistas que vão levar o samba à multidão.
“A Pesada vem este ano com uma ótima estrutura, vem para disputar o título do Carnaval de 2018. É uma escola bem luxuosa e grande. Como todas as escolas estão em um único grupo, acredito que a disputa será mais acirrada, pois todas estão correndo atrás do primeiro lugar. Pedimos ao público que queira adquirir a fantasia pode vir antecipadamente porque já tem fantasia pronta, a maioria já está finalizada. É só vir ao barracão, na ladeira Cunha e Cruz, e escolher”, afirmou Neidivaldo Cosme Fernandes Colombo, vice-presidente da Escola de Samba.
O Samba-enredo será interpretado por Ninho Samba Bom, José Cosme, João Batista, Elivelton e Léa Silva. Nos cavacos estarão Nivaldo, Lauriney e Tiago. O diretor geral de bateria é Oacir Bueno. Marcelo Samaniego é o coreógrafo da comissão de frente, enquanto Robson e Francielle fazem o mestre-sala e porta-bandeira.
Os ensaios da A Pesada acontecem de terça a sexta-feira, a partir das 20 horas, na quadra da escola, localizada na Ladeira Cunha e Cruz, sem número, ao lado da Unidade Básica de Saúde. Em 2017, A Pesada ficou em quarto lugar do Grupo Especial com o enredo “De Cabral ao atual, um Brasil sem igual. Cultura, dança e miscigenação, assim surge a arte popular”.
Ficha Técnica
Presidente: Neidival Colombo
Carnavalesco: Marcus Rorras
Diretores de Carnaval: Lylyany Mendes e Carlos Henrique
Enredo: Cidade Dom Bosco, o Reino do Amor
Autores do Samba-Enredo: Victor Raphael, Alison Renan e Willian Tadeu
Mestre de Bateria: João Victor Ibarra
Ritmistas: 120
Rainha da Bateria: Sâmya Cristine
Alas: 18
Componentes: 1.200
Mestre-Sala e Porta-Bandeira: Robson e Francielle
Carros Alegóricos: 05
Fundação: 06/01/1970
Confira o samba-enredo de 2018 da A Pesada:
Pisa forte nesse chão... Pesada
Faz a festa dessa gente feliz
Cidade Dom Bosco, o Reino do Amor
Da sua história sou eterno aprendiz
Viagem na lembrança
Vou recordar...
Em pleno pantanal essa aventura
O jovem sacerdote a idealizar
Música saudosa lá no meu barracão
Um canto que falou de gratidão
Escola Alexandre de Castro
Era a semente germinando nesse chão
Pelas trilhas da fé... O coração
Padre Ernesto Sassida nos ensinou
O sistema com razão e religião
Que a comunidade abraçou
Pela missão
De Mato Grosso a cidade construiu
A sua trajetória pelo social
Virou exemplo para o Brasil
Ao pobre irmão
Os braços não vão se cruzar
Mais de um século de histórias
Foram formadas nesse lugar
A mensagem em oração
De São João Bosco ecoou em Corumbá
Ó berço tão querido
Salesiano em nosso coração
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