Carnaval terá Axé Blond, Revelação e baterias da Mangueira e Gaviões da Fiel

O prefeito Marcelo Iunes confirmou nesta quinta-feira, 18 de janeiro, as atrações nacionais do Carnaval 2018 de Corumbá. Na sexta-feira, dia 9, a bateria da escola de samba Mangueira, do Rio de Janeiro, sobe ao palco da praça Generoso Ponce às 22 horas. À meia noite, quem comanda a festa é o grupo Axé Blond.

Na terça-feira, dia 13, a primeira grande atração do baile popular é a bateria da escola de samba Gaviões da Fiel, de São Paulo. Fechando a noite, o grupo Revelação canta alguns dos maiores sucessos do samba e do pagode nacional. “Faremos uma festa à altura da nossa tradição e da nossa alegria”, afirmou o prefeito informando que todos os dias das 02h às 04 horas serão realizados shows musicais com atrações locais.

Marcelo Iunes lembrou ainda que o Carnaval atrai muitos turistas para a cidade e, por isso, é muito importante para a economia da região, gerando renda para milhares de pessoas. Além disso, destacou o chefe do Executivo municipal, a festa representa o melhor da cultura do povo corumbaense.

Agenda

Principal festa da cultura corumbaense, o Carnaval 2018 será recheado de atrações para todos os públicos. Como já havia sido confirmado pelo prefeito, a roda de samba no Porto Geral acontece aos sábados, com início às 12 horas e término às 17 horas. A atração está garantida para os dias 20, 27 de janeiro e 3 de fevereiro. No próximo dia 21, o concurso que vai eleger a Corte de Momo também acontece no Porto, com início às 19 horas.

No dia 28, o Concurso de Marchinhas será a atração na Ferradura do Porto. No dia 4 de fevereiro, o ensaio técnico das escolas de samba já deve arrastar milhares de foliões para a avenida General Rondon. O ensaio, que é coordenado pela LIESCO, está programado para começar às 19 horas.

Na quarta-feira, dia 7, quem ganha a avenida é o tradicional bloco Sandálias de Frei Mariano. A concentração está programada para às 20 horas na rua Frei Mariano. No mesmo dia, o Carnaval da Melhor Idade agita o Centro de Convivência dos Idosos. A festa no Conviver começa às 9h30.

No dia 8, quinta-feira, acontece a coroação da Corte de Momo no Corumbaense Futebol Clube, juntamente com o desfile de fantasias da agremiação. Mais tarde, por volta das 22 horas, a irreverência do bloco de sujo Chupeta que vai tomar conta da General Rondon. Na sexta, 9, os independentes Sem Limite na Folia e o tradicional Cibalena é quem comandam a noite.

A expectativa é que cerca de 20 mil pessoas devem acompanhar a descida do Cibalena pela passarela pantaneira do samba. No palco da praça Generoso Ponce, bandas locais e uma atração nacional darão continuidade à festa. O nome do grupo deve ser confirmado já na próxima semana.

No sábado, além da roda de samba no Porto, tem o desfile dos blocos oficiais da Liblocc. A competição começa às 19 horas e deve terminar por volta das 3h da madrugada. Depois da passagem do bloco independente Afoga o Ganso, a animação fica por conta do baile. No sábado a Prefeitura ainda promove o Carnaval de Albuquerque, alternativa de diversão para quem vive no distrito.

No domingo, 11, tem arrastão da Corte de Momo pela Feira Central, roda de samba no Porto e Baile Infantil no Jardim da Independência, com inicio às 17 horas. Às 19 horas começa o desfile das escolas de samba filiadas à Liesco. A noite termina com a descida do bloco independente Biriguis e com o show local na praça.

Na segunda de Carnaval, tem mais roda de samba no Porto Geral e a segunda noite de desfile das escolas de samba, além do baile popular. Na terça, dia 13, tem Baile Infantil no Jardim da Independência e o Carnaval Cultural na General Rondon, com a presença das Comparsas Bolivianas, o corso, as pastoras, os marinheiros, o frevo e os cordões carnavalescos.

A noite será encerrada com o show de uma grande atração nacional, além de bandas locais. A apuração dos campeões será na quarta-feira, dia 14. Já no dia 17, sábado, um show gospel nacional será a atração na avenida General Rondon.