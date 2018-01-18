Inscrições para concurso de fantasias seguem até 31 de janeiro

Seguem abertas as inscrições para o Concurso de Fantasias do Carnaval 2018 de Corumbá. Promovido pela Prefeitura Municipal, através da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá, o concurso será realizado no dia 08 de fevereiro e terá quatro categorias em disputa: Originalidade; Luxo Feminino; Luxo Masculino e Luxo Especial.

As inscrições, que vão até 31 de janeiro, deverão ser realizadas na sede da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá, que fica na rua 15 de Novembro 659, Centro, das 08h às 13h30. Devem ser feitas pessoalmente pelos candidatos, que apresentarão no ato: xerox da identidade (RG), junto com o original para conferência e devolução; xerox do CPF; comprovante de residência e comprovante de conta bancária em nome do candidato. As inscrições somente serão aceitas com a apresentação de todos os documentos exigidos e o preenchimento da Ficha de Inscrição.

A premiação para os vencedores ficou assim definida: o 1º lugar de cada categoria receberá $ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); o 2º lugar de cada categoria terá prêmio de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e o 3º lugar de cada categoria terá direito a R$ 1.000,00 (mil reais). Será entregue também o prêmio de “Hours Concours”, pela participação no desfile de Fantasias, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada um dos três carnavalescos que receberam a honraria. Os prêmios em dinheiro serão pagos em parcela única, em até 60 dias, após a realização do concurso, através de depósito na conta bancária indicada pelo candidato no momento de sua inscrição.

O Edital n° 012/2017 pode ser conferido, na íntegra, na edição de 21 de dezembro, do Diário Oficial do Município de Corumbá (DIOCORUMBÁ).