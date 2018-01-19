Bateria Show Total trará o melhor do samba para o Carnaval de Corumbá

Atração da sexta-feira de Carnaval, a Show Folia em Verde e Rosa vai trazer o que há de melhor do samba carioca para Corumbá. O grupo conta com o intérprete oficial da Estação Primeira de Mangueira, Ciganerey, com as musas Luciana Faustino, Angeli Miranda e Juliana Clara, além do passista Fábio Fulyy.

Eles serão acompanhados pela bateria Show Total, toda composta por ritmistas da escola de samba Mangueira. Logo após a apresentação do grupo, quem anima o baile popular na praça Generoso Ponce é o grupo Axé Blond. Os espetáculos começam logo após a passagem do Cibalena, maior bloco de sujos da região.

Samba na veia

Todos os componentes da Show Folia em Verde e Rosa possuem uma longa história com o samba. Fabio Fully é professor de dança. Como passista, conquistou em 2010 o cobiçado prêmio "Estandarte de Ouro" de melhor passista daquele ano, prêmio máximo do carnaval carioca, concedido pelos jurados do jornal "O Globo". Começou de passista em 1990 no Salgueiro onde ficou por 10 anos até 2000, mas também nesse tempo passou por outras escolas.

Já Angele Miranda, internacionalmente conhecida como Angel Carioca, é uma das grandes Musas do Carnaval carioca. Ela se apresenta internacionalmente nos melhores espetáculos de samba do mundo, musa da Mangueira há 04 anos, em 2015 representou sua escola no Palco do Caldeirão do Hulk.

Também musa da Estação Primeira de Mangueira há 8 anos, Luciana Domingos Faustino foi garota propaganda do carnaval da Argentina (Carnaval do Rio em San Luis) 2012 e em 2013 volta como capacitadora (professora de samba no pé). Já ganhou prêmios como Garota Passista, Estrela da Marques e Garota IG pela Estação Primeira de Mangueira. Também foi segundo lugar no musa do Caldeirão pela Mangueira em 2009.

Nascida em Vila Isabel, mas Mangueirense de berço, Juliana Clara fez 10 anos de ballet, 06 anos de sapateado e 05 de jazz, é filha de um dos maiores passistas do mundo do samba, conhecido como Índio da Mangueira, vencedor do prêmio Estandarte de Ouro em 1984. Em 1990 aos 03 anos, Juliana deu seus primeiros passos na Marquês de Sapucaí pela Mangueira do amanhã.

Juliana ganhou o prêmio Estandarte de Ouro 2003 como melhor passista aos 16 anos. Aos 18 Juliana leva o Tamborim de Ouro também como melhor passista do Carnaval Carioca; Em 2010 Musa do Carnaval pelo Jornal O Povo. Em 2010 e 2011 Juliana também se destaca como Musa no Caldeirão do Hulk. Juliana também é professora de samba de várias celebridades.

A Bateria Show terá à frente ninguém menos que Wando Antunes, o Mestre Wando. Ele começou sua carreira ainda criança e está no samba há 27 anos, passou pela Arrastão de Cascadura, Inhaúma, Império da Praça Seca, Renascer de Jacarepaguá e Império Serrano, sempre se destacado com prêmios de melhor bateria e 08 anos nota máxima conquistando prêmios de melhor bateria.

E comandado todo este espetáculo estará Ciganerey, que iniciou sua carreira como intérprete na década de 80, na então desconhecida Engenho da Rainha. Conhecido então como Paulinho Poesia, esbanjava técnica e precisão, sendo também compositor vencedor do Estandarte de Ouro em 1990.

No final da década de 90, mudou seu nome artístico para Ciganerey e também de agremiação: foi para o Paraíso do Tuiuti, que àquela época começava a investir forte em equipe de carnaval. Em 2010, fechou contrato com a Mangueira, substituindo Rixxah no projeto dos Três Tenores; integrando com os também experientes Luizito e Zé Paulo Sierra um trio de intérpretes oficiais da agremiação. A escola conseguiu a 6ª colocação.