Corumbá já tem Corte de Momo para comandar Carnaval 2018

A escolha da Corte de Momo marcou o primeiro grande momento do Carnaval 2018 de Corumbá. O concurso aconteceu na noite de domingo, 21 de janeiro, no Porto Geral, e reuniu 16 candidatos (sete a Rei Momo e nove a Rainha). Rei Momo do Carnaval 2017, Renan Júnior Oliveira de Paula, 31, venceu e vai comandar a folia deste ano. Elenina Paula de Souza da Silva, 35, conquistou o título de Rainha.

“É muita dedicação, eu sou um Rei Momo popular, estou nas comunidades, participo dos ensaios. Me preparei e estou muito feliz por isso”, disse Renan Júnior. “Vou cantar todos os sambas”, complementou. No ano passado Renan Júnior cantou os sambas das 10 escolas dos grupos de Acesso e Especial.

Elenina Paula de Souza da Silva, 35, Rainha do Carnaval 2018, logo após vencer o concurso decretou como deve ser a folia. “Vamos curtir o carnaval, sambar muito e nos divertir. Mas, sempre com responsabilidade”, disse. Mãe de seis filhos, ela contou que a vitória só veio porque ela persistiu no sonho. “Participei ano passado, mas não ganhei. Não desisti do meu sonho e hoje consegui. Agradeço aqueles que me incentivaram”, contou.

A Corte de Momo ainda é formada pela primeira Princesa Raiane Oliveira de Paula, 27, e pela segunda Princesa Thalia Araújo, 20. Para escolha da Rainha e Princesas, a comissão julgadora avaliou os quesitos Beleza, Apresentação e Simpatia. Para escolher o Rei Momo foram avaliados Apresentação e Simpatia. A coroação da Corte será na quinta-feira, 08 de fevereiro, durante o desfile de fantasias do Corumbaense.

Rei Momo e Rainha da Corte receberão premiação individual de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Princesas terão direito a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) cada uma. Os prêmios em dinheiro serão pagos em parcela única, em até 60 dias, após a realização do Carnaval 2018, através de depósito na conta bancária indicada pelo candidato no momento de sua inscrição.

O prefeito Marcelo Iunes ressaltou que o concurso da escolha da Corte marcou o “começo do carnaval de Corumbá”. Ao lado da primeira-dama, Amanda Balancieri Iunes, o chefe do Executivo corumbaense ressaltou que festejar o carnaval “faz parte da nossa cultura, da cultura e tradição do povo corumbaense”. De acordo com o prefeito, este ano “Corumbá terá um grande carnaval”, finalizou.

A escolha da Corte de Momo 2018, promovida pela Prefeitura Municipal, por meio da Fundação da Cultura e de Patrimônio Histórico de Corumbá, contou ainda com apresentação de passistas e casais de Mestre-Sala e Porta-Bandeira das escolas de samba Mocidade Independente da Nova Corumbá e Unidos da Vila Mamona; participação especial de Yara Volpe, miss Mato Grosso do Sul 2016 e do artista Arce Correia com a personagem Maria Quitéria.