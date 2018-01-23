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Fundação de Cultura abre inscrições para seleção de exposições em 2018 no Centro Cultural

A seleção é aberta a proponentes residentes em qualquer parte do território nacional e as inscrições devem ser realizadas até 2 de março

Schimene Duque Weber

Publicado em 23/01/2018 às 11:00

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A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul iniciou o processo seletivo para escolha de trabalhos em artes visuais a serem expostos na “Galeria Wega Nery” e na “Sala Ignês Corrêa da Costa”. O edital pode ser baixado aqui.

A seleção é aberta a proponentes residentes em qualquer parte do território nacional e as inscrições devem ser realizadas até 2 de março. As propostas podem ser entregues via postal ou pessoalmente, no horário de expediente administrativo do Centro Cultural José Octávio Guizzo.

Serão ao todo sete exposições durante o ano de 2018, nos seguintes espaços e destinação: quatro mostras no espaço “Galeria Wega Nery”, destinada a artistas que já realizaram outras exposições e que ao longo do tempo legitimaram suas práticas na área das artes plásticas, e três na “Sala Ignês Corrêa da Costa”, destinada a artistas iniciantes e ações institucionais de caráter cultural.

As obras poderão ser apresentadas de forma individual ou coletivamente, nas seguintes categorias: pintura, desenho, gravura, escultura, fotografia, objeto, colagem e instalação, arte digital, vídeo-arte, web-arte, body-art, performance e linguagem periférica.

Serviço

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3317-17195. O Centro Cultural José Octávio Guizzo fica na Rua 26 de Agosto, 453, Centro de Campo Grande.

O edital completo também está disponível no site www.centrocultural.ms.gov.br ou na secretaria do CCJOG.

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