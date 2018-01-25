Com 12 participantes, Concurso de Marchinhas acontece no domingo

Com 12 participantes, a Prefeitura de Corumbá promove no domingo, 28 de janeiro, o Concurso de Marchinhas Carnavalescas 2018. O evento será no Teatro de Arena do Porto Geral a partir das 19 horas. A iniciativa tem como objetivo valorizar a música carnavalesca, seus compositores e intérpretes, além de promover a alegria e o acesso à cultura.

A premiação total é de R$ 2 mil, informa o Edital n° 011/2017. Sendo que o campeão receberá a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). O segundo colocado terá direito a R$ 600,00 (seiscentos reais). O terceiro lugar ficará com R$ 400,00 (quatrocentos reais). Os prêmios em dinheiro serão pagos em parcela única, em até 60 (sessenta dias), após a realização do concurso, através de depósito na conta bancária indicada pelo candidato no momento de sua inscrição.

As marchinhas

“Raspadinha e água de coco” – Theodoro Moura;

“Para esquecer os seus problemas” – Dayane Doreto;

“A casa caiu” – Markinhos Salles;

“O pecado mora ao lado” – Ramão Salvador Rodrigues;

“Vem, vem brincar” – Luís Alberto Santos Gemio;

“Ô bicho feio” – Sandro Nemir (Intérprete: Ramão Terra);

“Por Corumbá quero falar” – Theodoro Moura;

“Sogra namoradeira” – Dayane Doreto;

“O cobrador” – Markinhos Salles;

“O relógio cuco” – Ramão Salvador Rodrigues;

“Amor a Corumbá” – Luís Alberto Santos Gemio;

“Thallita e Thalliane” – Theodoro Moura.