Com 12 participantes, Concurso de Marchinhas acontece no domingo

Cultura
O evento será no Teatro de Arena do Porto Geral a partir das 19 horas, em Corumbá
Com 12 participantes, a Prefeitura de Corumbá promove no domingo, 28 de janeiro, o Concurso de Marchinhas Carnavalescas 2018. O evento será no Teatro de Arena do Porto Geral a partir das 19 horas. A iniciativa tem como objetivo valorizar a música carnavalesca, seus compositores e intérpretes, além de promover a alegria e o acesso à cultura.
A premiação total é de R$ 2 mil, informa o Edital n° 011/2017. Sendo que o campeão receberá a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). O segundo colocado terá direito a R$ 600,00 (seiscentos reais). O terceiro lugar ficará com R$ 400,00 (quatrocentos reais). Os prêmios em dinheiro serão pagos em parcela única, em até 60 (sessenta dias), após a realização do concurso, através de depósito na conta bancária indicada pelo candidato no momento de sua inscrição.
As marchinhas
“Raspadinha e água de coco” – Theodoro Moura;
“Para esquecer os seus problemas” – Dayane Doreto;
“A casa caiu” – Markinhos Salles;
“O pecado mora ao lado” – Ramão Salvador Rodrigues;
“Vem, vem brincar” – Luís Alberto Santos Gemio;
“Ô bicho feio” – Sandro Nemir (Intérprete: Ramão Terra);
“Por Corumbá quero falar” – Theodoro Moura;
“Sogra namoradeira” – Dayane Doreto;
“O cobrador” – Markinhos Salles;
“O relógio cuco” – Ramão Salvador Rodrigues;
“Amor a Corumbá” – Luís Alberto Santos Gemio;
“Thallita e Thalliane” – Theodoro Moura.
GALERIA DE FOTO
DESAFIOS ON-LINE
Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho
Produção local
Feira funciona às terças e sextas-feiras, nas proximidades da Rodoviária Municipal; iniciativa aproxima produtores dos consumidores e fortalece a economia local
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS