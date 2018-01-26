Ecofolia 2018 acontecerá entre os dias 9 e 13 de fevereiro

Bonito
Serão 5 bailes à noite (23h00 às 04h00) e duas matinês (17h00 às 19h00), domingo e terça-feira
A Prefeitura Municipal de Bonito vai realizar entre os dias 9 e 13 de fevereiro na Avenida Heron do Couto, em frente ao Ginásio de Esportes, o "Ecofolia 2018 – Carnaval da Natureza". Serão 5 bailes à noite - das 23h00 às 04h00 - e duas matinês - das 17h00 às 19h00 (domingo e terça-feira).
A banda que animará as festividades está sendo definida e será anunciada na próxima semana. Segundo o secretário de Turismo, Indústria e Comércio, Augusto Mariano, o critério para a contratação será acima de tudo a qualidade. "Queremos contratar uma banda experiente, de renome, que tenha CD gravado e grande aceitação por parte do público", afirmou.
A prefeitura deverá também licitar no dia 29 de janeiro (próxima segunda-feira) - às 14h00 - (no Departamento de Licitações) a contratação de uma empresa para planejamento, organização, elaboração e execução das festividades.
O edital com os dados completos da licitação encontra–se disponível gratuitamente no site da Prefeitura Municipal de Bonito.
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