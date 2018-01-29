Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 15:02

Buscar

Últimas notícias
X

Cultura

Após Concurso de Marchinhas, A Pesada comandou festa no Porto Geral

A Pesada apresentou seu casal de mestre-sala e porta-bandeira, suas passistas, musas e sua rainha de bateria

Renan Nucci

Publicado em 29/01/2018 às 16:21

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Na noite desse domingo, 28 de janeiro, a Escola de Samba A Pesada mostrou no Porto Geral um pouco do que vai levar para a avenida durante o Carnaval de Corumbá. A agremiação comandou a festa após o Concurso de Marchinhas e levantou o público que compareceu em grande número ao evento, promovido pela Prefeitura.

 

No ritmo de sua intensa bateria, A Pesada apresentou seu casal de mestre-sala e porta-bandeira, suas passistas, musas e sua rainha de bateria. A apresentação de Sâmya aconteceu junto com a do samba-enredo, que este ano homenageia o padre Ernesto Sassida. “Cidade Dom Bosco, o Reino do Amor” é o enredo da escola.

 

O prefeito Marcelo Iunes, acompanhado da primeira-dama Amanda, acompanhou todo o Concurso de Marchinhas e a apresentação da Pesada. Ele elogiou a festa e destacou a grande participação popular nos eventos. “Quero agradecer a todos os participantes e principalmente a população que desceu aqui para o Porto. Ficou o dia todo com essa dúvida se choveria ou não e, graças a Deus, o tempo ficou firme”, afirmou.

 

O prefeito ainda comentou a vitória Dayane Doreto no Concurso de Marchinhas. “Nosso Carnaval é muito grande e vem atraindo cada vez mais gente de outras cidades, de outras regiões. Quem sabe nos próximos eventos tenhamos até participantes até em nível nacional. Sabemos que o Concurso não é mais só de Corumbá, mas do Estado inteiro”, destacou.

 

Marcelo Iunes falou também sobre a divulgação do Carnaval em Campo Grande. Na sexta-feira (26) fizemos três apresentações, em dois shoppings e na Feira central, fomos muito bem recebidos. O comentário do final de semana é que Corumbá vai bombar. E estamos trabalhando muito para isso acontecer mesmo”, prosseguiu.

 

“E queremos que isso tudo que preparamos com muito carinho e muita paixão seja divulgado não só na época do carnaval, mas desde outubro ou novembro. Vamos conversar com a Liesco para montar um time e levar para se apresentar em Dourados, Três Lagoas, Coxim e outras cidades, não só em campo Grande”, finalizou o prefeito de Corumbá.

 

Para o diretor-presidente da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá, Luiz Mário Cambará, a noite de domingo foi uma boa prévia de como será a folia de momo na cidade. “Á exemplo do que foi o concurso da Corte de Momo que tivemos na semana passada aqui no Porto, onde tivemos um público em torno de 7 mil pessoas, hoje o Concurso de Marchinhas foi muito prestigiado, com a participação expressiva tanto do público quanto dos compositores, com 12 inscrições”, ressaltou.

 

“O carnaval de Corumbá já se consagrou como o melhor da região Centro-Oeste e o prefeito Marcelo Iunes que não está medindo esforços para que o Carnaval deste ano seja um dos melhores dos últimos tempos. Convidamos toda a população corumbaense, ladarense, os irmãos bolivianos, e os foliões de outras cidades e outros estados para que venham festejar em Corumbá”, concluiu Cambará. 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Festa Junina de São João de Piraputanga

ÚLTIMAS

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho
Agricultura familiar fortalece Feira do Produtor em Nioaque

Produção local

Agricultura familiar fortalece Feira do Produtor em Nioaque

Feira funciona às terças e sextas-feiras, nas proximidades da Rodoviária Municipal; iniciativa aproxima produtores dos consumidores e fortalece a economia local

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo