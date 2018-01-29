Após Concurso de Marchinhas, A Pesada comandou festa no Porto Geral

Na noite desse domingo, 28 de janeiro, a Escola de Samba A Pesada mostrou no Porto Geral um pouco do que vai levar para a avenida durante o Carnaval de Corumbá. A agremiação comandou a festa após o Concurso de Marchinhas e levantou o público que compareceu em grande número ao evento, promovido pela Prefeitura.

No ritmo de sua intensa bateria, A Pesada apresentou seu casal de mestre-sala e porta-bandeira, suas passistas, musas e sua rainha de bateria. A apresentação de Sâmya aconteceu junto com a do samba-enredo, que este ano homenageia o padre Ernesto Sassida. “Cidade Dom Bosco, o Reino do Amor” é o enredo da escola.

O prefeito Marcelo Iunes, acompanhado da primeira-dama Amanda, acompanhou todo o Concurso de Marchinhas e a apresentação da Pesada. Ele elogiou a festa e destacou a grande participação popular nos eventos. “Quero agradecer a todos os participantes e principalmente a população que desceu aqui para o Porto. Ficou o dia todo com essa dúvida se choveria ou não e, graças a Deus, o tempo ficou firme”, afirmou.

O prefeito ainda comentou a vitória Dayane Doreto no Concurso de Marchinhas. “Nosso Carnaval é muito grande e vem atraindo cada vez mais gente de outras cidades, de outras regiões. Quem sabe nos próximos eventos tenhamos até participantes até em nível nacional. Sabemos que o Concurso não é mais só de Corumbá, mas do Estado inteiro”, destacou.

Marcelo Iunes falou também sobre a divulgação do Carnaval em Campo Grande. Na sexta-feira (26) fizemos três apresentações, em dois shoppings e na Feira central, fomos muito bem recebidos. O comentário do final de semana é que Corumbá vai bombar. E estamos trabalhando muito para isso acontecer mesmo”, prosseguiu.

“E queremos que isso tudo que preparamos com muito carinho e muita paixão seja divulgado não só na época do carnaval, mas desde outubro ou novembro. Vamos conversar com a Liesco para montar um time e levar para se apresentar em Dourados, Três Lagoas, Coxim e outras cidades, não só em campo Grande”, finalizou o prefeito de Corumbá.

Para o diretor-presidente da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá, Luiz Mário Cambará, a noite de domingo foi uma boa prévia de como será a folia de momo na cidade. “Á exemplo do que foi o concurso da Corte de Momo que tivemos na semana passada aqui no Porto, onde tivemos um público em torno de 7 mil pessoas, hoje o Concurso de Marchinhas foi muito prestigiado, com a participação expressiva tanto do público quanto dos compositores, com 12 inscrições”, ressaltou.

“O carnaval de Corumbá já se consagrou como o melhor da região Centro-Oeste e o prefeito Marcelo Iunes que não está medindo esforços para que o Carnaval deste ano seja um dos melhores dos últimos tempos. Convidamos toda a população corumbaense, ladarense, os irmãos bolivianos, e os foliões de outras cidades e outros estados para que venham festejar em Corumbá”, concluiu Cambará.