Carnaval Ecofolia 2018 terá cinco bailes e duas matinês em Bonito

A Prefeitura Municipal de Bonito vai realizar entre os dias 9 e 13 de fevereiro na Avenida Heron do Couto, em frente ao Ginásio de Esportes, o "Ecofolia 2018 – Carnaval da Natureza". Serão 5 bailes à noite - das 23h00 às 04h00 - e duas matinês - das 17h00 às 19h00 (domingo e terça-feira).

A banda que animará as festividades está sendo definida e será anunciada na próxima semana. Segundo o secretário de Turismo, Indústria e Comércio, Augusto Mariano, o critério para a contratação será acima de tudo a qualidade.

"Queremos contratar uma banda experiente, de renome, que tenha CD gravado e grande aceitação por parte do público", afirmou. A prefeitura licita hoje a contratação de uma empresa para planejamento, organização, elaboração e execução das festividades.