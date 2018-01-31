Idosa comemora 107 anos e ganha festa de aniversário

Mãe de 13 filhos e cheia de memórias que colecionou durante toda a vida, Maria da Glória Soares da Silva completou 107 anos na segunda-feira (29) em Corumbá, região do pantanal de Mato Grosso do Sul. A festa de aniversário realizada no bairro Dom Bosco reuniu familiares e amigos.

Mesmo sem conseguir andar e falar, extressou em gestos a alegria de ter todo mundo por perto. A professora, Maria Luiza Soares, filha de dona Maria, aprendeu muito com a mãe. "Eu tenho muito orgulho de muitas coisas que ela está nos deixando, muita experiência, experiência de vida", ela comenta.

Nascida em Porto Alegre, ela veio para a região sul-mato-grossense juntamente com os pais. No início da adolescência foi trabalhar na fazenda para conseguir dinheiro, onde foi muito reconhecida pelo talento na cozinha.

Além disso, foi casada três vezes. Oito filhos são do último marido e mais outros cinco são de outros dois relacionamentos. A família não sabe ao certo o número de netos, bisnetos e tataranetos que a idosa tem, mas todos compartilham do mesmo amor por ela.

"Mamãe foi uma mulher muito querida, muito prestimosa, pantaneira. Criou todos nós. Criou os filhos dela que teve do primeiro marido, com o segundo marido. É que ela foi viúva duas vezes, né? E depois que ela se casou com o papai com quem teve oito filhos" relembrou a filha Clarice da Silva Alquino.

Para a família, o segredo da longevidade de dona Maria da Glória está na saúde que ela sempre manteve ao longo dos 107 anos.