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Ministério da Cultura lança curso a distância para empreendedores de games

Cada curso tem duração de 30 horas

Schimene Duque Weber

Publicado em 01/02/2018 às 09:00

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Foi lançado, na última quarta-feira (31), na modalidade de educação a distância (EAD), o curso "O Setor de Games no Brasil: Panorama, Carreiras e Oportunidades". Esse é o primeiro de uma série de três cursos para a capacitação de empreendedores do mercado de jogos eletrônicos. O curso é gratuito e foi desenvolvido por meio de uma parceria entre Ministério da Cultura, a Associação Brasileira dos Desenvolvedores de Jogos Digitais (Abragames) e o Núcleo de Estudos em Economia Criativa e da Cultura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Neccult-UFRGS).

As aulas serão realizadas pela plataforma de cursos Lúmina - https://lumina.ufrgs.br/ - da UFGRS. O material de apoio reúne guias de estudo, vídeos e atividades. Cada curso tem duração de 30 horas. Ao final de cada um, os participantes receberão certificado da universidade gaúcha. Os demais cursos - Dicas e desafios para empreendedores e Internacionalização no setor de games - serão lançados em fevereiro. 

Durante o Brazil's Independent Game Festival (BIG Festival) 2018, que será realizado nos dias 27 e 29 de junho em São Paulo, haverá uma solenidade de entrega de certificado para as dez primeiras pessoas que completarem os três cursos.

Dados do Ministério da Cultura apontam que o faturamento do setor de games no Brasil em 2017 alcançou R$ 1,3 bilhão. O faturamento mundial no mesmo ano foi R$ 116 bilhões. A estimativa é que em 2020 este valor chegue a US$ 143,5 bilhões, um crescimento médio de 7,3% ao ano.

A maioria das empresas de games no Brasil estão nas regiões Sudeste e Sul (78%). O estado de São Paulo concentra a maior parte dos desenvolvedores de games, seguido por Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. A metade das empresas do setor (50%) já funciona há mais de três anos e mais de 70% têm até cinco colaboradores. Mais da metade tem até três jogos lançados e atua tanto no mercado brasileiro quanto internacional.

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