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Prata Folia 2018, em Jardim, pode sofrer mudança na programação

As condições do balneário serão avaliadas pela Comissão de Defesa Civil do Município no início da semana

Renan Nucci

Publicado em 05/02/2018 às 15:20

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A Prefeitura de Jardim firmou na última quinta-feira, dia 1º de fevereiro, um convênio com a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, que através do Governador Reinaldo Azambuja oficializou o repasse de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). O recurso irá custear o Prata Folia, no Balneário Municipal de Jardim – MS.

Conforme já noticiado à imprensa e nas redes oficiais anteriormente, o município de Jardim não realizará o Carnaval de rua em 2018, e sim tem como objetivo proporcionar quatro dias de animação e diversão junto à natureza no balneário municipal, com a presença de atrações como: Alex e Kauã, Axé Sunset, Banda Tarja Preta, Fit Dance, Dj Zagalo, Chiquinho Soares, Grupo For Dance e Chora Cavaco.

Mas na sexta-feira, dia 02/02, um dia após o convênio ter sido firmado com a Secretaria de Estado e Cultura, a interdição do balneário precisou ser decretada. Conforme informou o vice-prefeito e Coordenador da Defesa Civil Municipal, Geraldo Alencar (MDB), a chuva intensa que houve no cabeceira do rio prata na última sexta-feira alagou as instalações do balneário, sujando muito a água. “Fomos todos surpreendidos, pois neste dia não tivemos chuva forte na cidade”. O vice-prefeito disse ainda que não há relatos de danos causados aos proprietários rurais e ribeirinhos, porém o acesso a Bonito pela região do passo do Curé foi interditado, já que a água cobriu a ponte.

Com o tempo instável, a programação do Prata Folia poderá sofrer alterações, já que é preciso fazer toda uma avaliação do local. De acordo com o prefeito Guilherme Monteiro (PSDB), não havendo condições de realizar o evento no balneário, esse poderá ser realizado na Praça Evandro Bazzo, no centro de Jardim no período vespertino, voltando às atividades e atrações para as famílias e crianças. “Este recurso do Governo servirá para custear as apresentações artísticas, brinquedos e atividades com o Projeto Família na Praça. Como a edição verão do projeto encerra no domingo, dia 04/02, daríamos sequência à edição folia”, destacou o prefeito.

As condições do balneário serão avaliadas pela Comissão de Defesa Civil do Município no início da semana, e após esta avaliação a Prefeitura deverá informar o local, bem como as programações que estiverem confirmadas para os dias 10, 11, 12 e 13 de fevereiro.

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