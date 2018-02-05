Prata Folia 2018, em Jardim, pode sofrer mudança na programação

A Prefeitura de Jardim firmou na última quinta-feira, dia 1º de fevereiro, um convênio com a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, que através do Governador Reinaldo Azambuja oficializou o repasse de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). O recurso irá custear o Prata Folia, no Balneário Municipal de Jardim – MS.

Conforme já noticiado à imprensa e nas redes oficiais anteriormente, o município de Jardim não realizará o Carnaval de rua em 2018, e sim tem como objetivo proporcionar quatro dias de animação e diversão junto à natureza no balneário municipal, com a presença de atrações como: Alex e Kauã, Axé Sunset, Banda Tarja Preta, Fit Dance, Dj Zagalo, Chiquinho Soares, Grupo For Dance e Chora Cavaco.

Mas na sexta-feira, dia 02/02, um dia após o convênio ter sido firmado com a Secretaria de Estado e Cultura, a interdição do balneário precisou ser decretada. Conforme informou o vice-prefeito e Coordenador da Defesa Civil Municipal, Geraldo Alencar (MDB), a chuva intensa que houve no cabeceira do rio prata na última sexta-feira alagou as instalações do balneário, sujando muito a água. “Fomos todos surpreendidos, pois neste dia não tivemos chuva forte na cidade”. O vice-prefeito disse ainda que não há relatos de danos causados aos proprietários rurais e ribeirinhos, porém o acesso a Bonito pela região do passo do Curé foi interditado, já que a água cobriu a ponte.

Com o tempo instável, a programação do Prata Folia poderá sofrer alterações, já que é preciso fazer toda uma avaliação do local. De acordo com o prefeito Guilherme Monteiro (PSDB), não havendo condições de realizar o evento no balneário, esse poderá ser realizado na Praça Evandro Bazzo, no centro de Jardim no período vespertino, voltando às atividades e atrações para as famílias e crianças. “Este recurso do Governo servirá para custear as apresentações artísticas, brinquedos e atividades com o Projeto Família na Praça. Como a edição verão do projeto encerra no domingo, dia 04/02, daríamos sequência à edição folia”, destacou o prefeito.

As condições do balneário serão avaliadas pela Comissão de Defesa Civil do Município no início da semana, e após esta avaliação a Prefeitura deverá informar o local, bem como as programações que estiverem confirmadas para os dias 10, 11, 12 e 13 de fevereiro.