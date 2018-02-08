APK Brazil vai animar Carnaval Ecofolia 2018 em Bonito

A banda APK Brazil vai animar a "Ecofolia 2018 – Carnaval da Natureza", a ser realizada entre os dias 9 e 13 de fevereiro na Avenida Heron do Couto, em frente ao Ginásio de Esportes de Bonito.

A banda possui grande experiência em shows musicais e já se apresentou nos mais diferentes eventos, em inúmeras cidades do Brasil. Com experiência de mercado e CD e DVD gravados, o grupo tem ampla divulgação nas redes sociais.

"Nosso compromisso era contratar uma banda experiente, de renome, com grande aceitação por parte do público, e assim fizemos", afirmou o secretário municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Augusto Mariano. Serão 5 bailes à noite, das 23h00 às 04h00, e duas matinês, das 17h00 às 19h00 (domingo e terça-feira).