Jiboia é encontrada em fogão de residência em MS

Uma jiboia de aproximadamente um metro, segundo o Corpo de Bombeiros, foi capturada terça-feira (6), no fogão de uma casa da área urbana de Corumbá, a 415 quilômetros de Campo Grande, no Pantanal de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a moradora se deparou com o animal em uma das bocas do fogão e acionou os militares para a captura.

A jiboia foi solta sem ferimentos em uma área de mata, próxima ao rio Paraguai, assim como uma sucuri de aproximadamente três metros que foi capturada na área do 6º Distrito Naval, em Ladário.

A captura de animais silvestres é comum em Corumbá. Somente em 2018 já foram 54. Na terça-feira (6), um macaco estava na pia de um residência.