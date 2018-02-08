Professora lança livro em homenagem ao poeta Manoel de Barros

Anastácio
Lançamento ocorre a partir das 15h desta quinta-feira, no Centro de Convenções Claudio Valério, em Anastácio
A professora Flavia Rohdt lança, nesta quinta-feira (08), a partir de 15h, o livro "Em Terra de Manoel... do barro voam aldravias", escrito em homenagem ao poeta Manoel de Barros. O material será apresentado aos participantes do X Fórum de Educação Integrativa e Interdisciplinar de Anastácio e marca o início da jornada da profissional de educação no mundo das aldravias.
O livro oferece ao leitor poemas curtos e ilustrações que conseguem tocar no coração e na imaginação de crianças e adultos, portanto, é indicado para todas as faixas etárias. No compilado, há 20 aldravias escritas pela poetisa e ilustrações feitas pelo Ilustrador e Artista Plástico Guto Naveira.
A autora explica que "aldravia" é um termo usado para designar um poema sintético, minimalista e capaz de inverter ideias correntes de que a poesia está num beco dem saída. Os poemas são compostos por seis versos univocabulares, conforme o espírito poundiano de poesia: o máximo de poesia com um mínimo de palavras.
O momento de autográfos será realizado após a palestra do Advogado Otoni Cesar Coelho de Souza, por volta das 16h30, no Centro de Convenções Claudio Valério.
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