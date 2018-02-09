Aldravias: uma ferramenta para o letramento

No Centro de Convenções Claudio Valério, na tarde da última quinta-feira (08), ocorreu o Fórum de Educação Integrativa e Interdisciplinar; um evento da Secretaria municipal de Anastácio-MS, onde os profissionais da educação se encontraram durante toda a semanapara palestras e idealizações para o ano letivo vigente. Lugar propício no qual a poeta Flavia Rohdt em parceria com o secretário de cultura Ademir Alves Guilherme, escolheu para realizar o lançamento de seu livro "Em terra de MANOEL... do barro voam aldravias".

No local, foram escolhidos alguns educadores para recitar as poesias de Manoel de Barro, poeta esse que é considerado um escritor que faz muito com pouco. Autor de versos nos quais elementos regionais se conjugavam a considerações existenciais e uma espécie de surrealismo pantaneiro.Manoel de Barros foi um poeta espontâneo, um tanto primitivo, que extraía seus versos da realidade imediata que o cercava, sobretudo a natureza.

Diante do encantamento que Manoel de Barro desperta em seus leitores, com Flavia Rohdt não foi diferente. O amor despertado pelos versos deste poeta fez com que Flávia se interessasse por poesias. Nos últimos anos dedicou-se a escrita de aldravias, poema sintético, fixa sua essência na retórica metonímica. É basicamente escrever muito com o mínimo de palavras, ou seja, buscar em 6 palavras aquelas que dão maior significado, e possui várias interpretações. Viu no projeto dos 40 anos de MS, uma oportunidade para que seu sonho se tornasse real.

Flavia em entrevista com nossa equipe foi questionada a respeito da aplicação da sua obra no contexto escolar, principalmente nas séries iniciais. A mesma nos disse que sua obra possui caráter minimalista, assim sendo no contexto inicial da vida do educando, o mesmo conseguirá ler, interpretar e, por conseguinte, produzir uma aldravia,visto que é uma poesia composta por 6 versos e 6 palavras. "A aldravia tem um poder que muitos desconhecem. Nos dias atuais em que muito se fala, a arte de dizer muito com pouco, precisa ser aprimorada, tanto no contexto escolar, como na vida em sociedade. É um pouco disso que eu quis passar", disse.

José Frazão é representante da Academia de Letras Sul-Mato-Grossense, licenciado em Letras (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), natural de Belém, Pará, reside em Anastácio desde 1980. Autor de várias obras, como: Nas águas do Aquidauana eu andei; e Tuiuiú my brother, se fez presente neste lançamento.

Destacou a importância do ensino de poesias no âmbito escolar, considera a poesia como uma essência transformadora, "é um instrumento ao alcance dos educadores para ajudar na alfabetização e principalmente no letramento do educando. É preciso dar mais foco para as poesias. Que o educador encontre meios para que seus alunos esteja, conectados com esse gênero".

Ao ser entrevistado por nossa equipe, Frazão transmite amor em suas palavras visto que a poesia abre caminhos para relações afetivas e para o ser humano conhecer a si mesmo. "a poesia possui questões gramaticais e intelectuais, duas vias de pensamento que dá ao ser humano o caminho da simplicidade".

O contexto em que ocorreu o lançamento do livro dessa escritora não poderia ser mais propicio, pois os educadores ali presentes serão responsáveis por transmitir essa obra tão rica em letramento aos seus educandos.