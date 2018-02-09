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Corumbá

Com 24 participantes, desfile de fantasias mantém tradição corumbaense

A festa trouxe de volta um pouco do glamour dos carnavais passados

Renan Nucci

Publicado em 09/02/2018 às 18:55

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Vinte e quatro fantasias participaram da 37ª edição do desfile de fantasias do Corumbaense Futebol Clube, na noite da quinta-feira, 08 de fevereiro. A festa trouxe de volta um pouco do glamour dos carnavais passados em que os desfiles de fantasias eram eventos concorridos em salões de todo o Brasil durante a folia de Momo.

Cinco jurados avaliaram quesitos relacionados à consonância com o título e histórico; criatividade na elaboração; performance cênica do desfilante; emprego de materiais alternativos, recicláveis, sucatas e outros materiais; acabamento para as fantasias de Originalidade. As que disputavam as categorias de Luxo, a comissão julgadora ainda avaliava emprego de materiais nobres e luxuosos;

O desfile foi disputado nas categorias: Originalidade; Luxo Feminino; Luxo Especial e Luxo Masculino. A primeira a ser avaliada foi a categoria Originalidade. Com 246,1 pontos, a vencedora foi “O amor no cangaço”, fantasia de Enir Amarilha. Em segundo lugar, com 230 pontos, “Elvira a rainha das trevas”, defendida por Márcia Lins. A terceira colocação, com 225,2 pontos, ficou com a fantasia “Tributo aos filhos da terra”, desfilada por Luciano Pereira.

“Essa minha vitória mostra que o povo entende e conhece cultura. A cultura do Carnaval tem que ser preservada e independente de pessoas que tiram para elas em desfavor do Brasil”, disse a vencedora Enir Amarilha.

Na categoria Luxo Feminino, o terceiro lugar ficou com “O enigma da esfinge”, de Fernanda da Silva Cruz, que somou 231,2 pontos. O segundo, com 247,6 pontos, foi “Tributo à Nadja Chauvet, a deusa do sol no carnaval”; desfilada pela própria Nadja Chauvet. O primeiro lugar ficou com Rebeca D’Albinie com a fantasia “Ka’a: a lenda imperial da erva-mate”, que conquistou 248,2 pontos do corpo de jurados.

“Sou campo-grandense e Corumbá como a capital do carnaval em Mato Grosso do Sul é um desafio grande sempre. Todo ano é especial. Eu desfilo faz 12 anos, e sempre estive entre as primeiras colocações, fruto da garra e esforço de muita gente envolvida. Espero que esse já some meu sétimo título alternado para receber o título de Hors Concours”, disse Rebeca D’Albinie.

No Luxo Masculino, a fantasia campeã foi “Mapogo e sua frente de coalizão”, de Rafael Jiro Ferraz Higuchi, que somou 238 pontos. A segunda colocação ficou com Toninho Pluma e seu “Centauro”, com 237,4 pontos. Marcos Soledade, com “Fallen, o novo crepúsculo (anjo caído)” foi o terceiro colocado com 236,3 pontos.

Encerrou o desfile a categoria Luxo Especial. O carnavalesco de Corumbá, Claudinho Tasso foi o campeão com a fantasia “Zípora a guardiã dos segredos das feras”, que somou 247,7 pontos. “Ganhar na minha terra é uma sensação maravilhosa. Foi um esforço muito grande, um trabalho de sete meses”, disse ele.

O prefeito Marcelo Iunes assistiu a todo o desfile de fantasias e destacou o empenho dos carnavalescos e a beleza do evento. “Foi uma festa muito bonita. O importante disso tudo, foi que as pessoas gostaram. A festa é para elas, nossa população e turistas. A Prefeitura e a Fundação da Cultura fizeram sua parte. Foi um desfile muito bonito e com muita qualidade, parabenizo os vencedores e todos os participantes pelo empenho e garra que demonstraram em suas participações”, concluiu o chefe do Executivo Municipal, que esteve acompanhado da primeira-dama Amanda Balancieri Iunes.

Antes de começar o desfile, a Corte de Momo foi coroada e o prefeito - num ato simbólico - entregou a chave da cidade para o Rei Momo, Renan Júnior, e declarou oficialmente aberto o carnaval de Corumbá. Além do Rei Momo, a Corte é formada pela Rainha Elenina Paula de Souza da Silva; primeira Princesa Raiane Oliveira de Paula e segunda Princesa Thalia Araújo. 

Hors concours

Como ‘Hors Concours’ (expressão francesa usada para classificar algo excepcional, que não compete com os demais), os carnavalescos Valdir Gomes (Sua majestade, o Imperador); Fernanda Vanucci (Sob o céu de estrelas, a sorte da Mocidade) e Adão Barbosa (O guardião da flor de Xaraés) foram os convidados especiais.

A premiação para os vencedores ficou assim definida: o 1º lugar de cada categoria recebeu R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); o 2º lugar de cada categoria teve prêmio de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e o 3º lugar de cada categoria teve direito a R$ 1.000,00 (mil reais). No valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) foi o prêmio de “Hors Concours”, para cada um dos três carnavalescos que recebeu a honraria. Os prêmios em dinheiro serão pagos em parcela única, em até 60 dias, após a realização do concurso, através de depósito na conta bancária indicada pelo candidato no momento de sua inscrição.

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