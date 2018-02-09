Pirafolia terá três dias de festa gratuita com show do Bonde do Vandão

Piraputanga, distrito de Aquidauana, manteve a programação de carnaval. O tradicional Pirafolia será realizado nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, aberto ao público, sob animação da banda Bonde do Vandão.

O vereador Youssef Saliba, por meio da associação local de moradores, está por trás da organização. Segundo ele, a festa será realizada em caráter familiar. "Estará aberta para todos, crianças, idosos, deficientes. Todos terão oportunidade de participar".

Além disso, está prevista a realização de concurso de blocos. "Vamos preparar a premiação para os blocos mais animado, maior e o melhor", disse Saliba, lembrando que haverá maquinário à disposição para trabalhar na estrada de chão caso chova.