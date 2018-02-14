Corumbá conhece campeões do Carnaval na tarde de hoje

Cultura
As agremiações se apresentaram entre as noites de sábado, 10, e terça-feira, 13
As grandes campeãs do Carnaval de Corumbá 2018 serão conhecidas na tarde desta quarta-feira, 14 de fevereiro, a partir das 16 horas, com a apuração das notas dos desfiles dos cordões carnavalescos; blocos oficiais e escolas de samba. As agremiações se apresentaram entre as noites de sábado, 10, e terça-feira, 13. A apuração será na Passarela do Samba, na avenida General Rondon, a partir das 16 horas.
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