Corumbá conhece campeões do Carnaval na tarde de hoje

As grandes campeãs do Carnaval de Corumbá 2018 serão conhecidas na tarde desta quarta-feira, 14 de fevereiro, a partir das 16 horas, com a apuração das notas dos desfiles dos cordões carnavalescos; blocos oficiais e escolas de samba. As agremiações se apresentaram entre as noites de sábado, 10, e terça-feira, 13. A apuração será na Passarela do Samba, na avenida General Rondon, a partir das 16 horas.