Lançado em Aquidauana livro "Zé Caré - Em busca do Rabo Perdido - Lendas e Fábulas

Na sexta feira (16), no Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação (Simted) de Aquidauana, no Bairro Alto, ocorreu o lançamento do livro infanto juvenil "Zé Caré - Em busca do Rabo Perdido - Lendas e Fábulas Volume 1, de autoria do professor Carlos Gentil Vasconcelos.

O autor

Professor, biólogo, escritor, poeta, pesquisador, ecologista e capelão. Há 12 anos exerceu o cargo de professor da Rede Pública Estadual nos anos de 1974 a 1996 e é voluntário em projetos de prevenção. Exerceu mandato como presidente da Câmara Municipal de Aquidauana-MS, no período de 1995 a 1996. Pesquisador no Pantanal sul-mato-grossense, de 1995 a 1998, originando o livro “Pantanal –Patrimônio Genético da Humanidade” e “Quando floresce a savana brasileira”. Pesquisador no Pantanal do Rio Negro, no ano de 2007 acompanhando a equipe da Petrobrás originando o documentário “ O mundo das águas”-

Evento

Na oportunidade estavam presentes compondo a mesa o presidente do Simted, Florêncio Garcia Escobar, presidente da Federação Estadual dos Trabalhadores em Educação (Fetems), Jaime Teixeira, prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, a vice Selma Suleiman, o membro da Academia Sul-mato-grossense de Letras, José Pedro Frazão, e o escritor Carlos Gentil Vasconcelos.

"Sempre deveria ser dado condições para que livros fossem feitos, principalmente para a juventude. Nesse momento, concretizamos um sonho nosso do investimento em cultura que é muito carente no município de Aquidauana. O maior legado desse livro vai ser propiciar as crianças da rede estadual e municipal a condição de ter e criar o a vontade pela leitura", disse Florêncio. "Isso é importante não só para as crianças, mas para toda a população aquidauanense e nós da Fetems e do Simted ficamos muito feliz de contribuir com esse momento", completou.

Presidente da Fetems, Jaime Teixeira, lembrou que cada livro lançado é uma vitória muito grande. "Nós temos incentivado bastante aqueles companheiros a lançarem suas obras para nos ajudar a construir uma cultura literária no Mato Grosso do Sul. Para nós é de fundamental importância que façamos chegar nas mãos das nossas crianças obras que contem a cultura local. Não se faz educação fazendo aprender ler e escrever precisamos fazer com que conheçam a cultura as artes, temos que formar seres humanos", disse.

"É muito importante para enriquecer a cultura da cidade. Carlos Gentil Vasconcelos Um cidadão respeitado, possui carinho com a literatura e me sinto agradecido com esse lançamento que evidencia muito a nossa cultura regional", disse o Prefeito Odilon Ribeiro

"É um prazer enorme estar aqui em Aquidauana até porque eu prefaciei duas obras desse grande autor e acho uma maravilha e de uma importância muito grande para literatura, para o meio ambiente e para nossa educação a produção desse livro do Gentil que é um livro paradidático que trazuma série de fabulas transformadas numa linguagem pantaneira", pontuou José Pedro Frazão Membro da Academia Sul-mato-grossense de Letras.



Palavras do autor



"Confesso que o sentimento hoje é pura felicidade, quando você lança o livro impresso não espera uma repercussão dessas por que não se usam mais, mas posso ver que isso está voltando, as pessoas estão voltando a ler os livros impressos. É um livro para a criança o adolescente e também para o adulto. O livro impresso tem o tato o cheiro e uma forma diferente de manusear, quando você segura o livro é algo que você sente que pertence a você e o livro digital talvez não desperte esses sentimentos. Eu me sinto muito grato por essa repercussão", agradeceu Carlos.