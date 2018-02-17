Lançado em Aquidauana livro "Zé Caré - Em busca do Rabo Perdido - Lendas e Fábulas

Cultura
Obra tem grande importância para cultura literária do Mato Grosso do Sul
Na sexta feira (16), no Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação (Simted) de Aquidauana, no Bairro Alto, ocorreu o lançamento do livro infanto juvenil "Zé Caré - Em busca do Rabo Perdido - Lendas e Fábulas Volume 1, de autoria do professor Carlos Gentil Vasconcelos.
O autor
Professor, biólogo, escritor, poeta, pesquisador, ecologista e capelão. Há 12 anos exerceu o cargo de professor da Rede Pública Estadual nos anos de 1974 a 1996 e é voluntário em projetos de prevenção. Exerceu mandato como presidente da Câmara Municipal de Aquidauana-MS, no período de 1995 a 1996. Pesquisador no Pantanal sul-mato-grossense, de 1995 a 1998, originando o livro “Pantanal –Patrimônio Genético da Humanidade” e “Quando floresce a savana brasileira”. Pesquisador no Pantanal do Rio Negro, no ano de 2007 acompanhando a equipe da Petrobrás originando o documentário “ O mundo das águas”-
Evento
Na oportunidade estavam presentes compondo a mesa o presidente do Simted, Florêncio Garcia Escobar, presidente da Federação Estadual dos Trabalhadores em Educação (Fetems), Jaime Teixeira, prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, a vice Selma Suleiman, o membro da Academia Sul-mato-grossense de Letras, José Pedro Frazão, e o escritor Carlos Gentil Vasconcelos.
"Sempre deveria ser dado condições para que livros fossem feitos, principalmente para a juventude. Nesse momento, concretizamos um sonho nosso do investimento em cultura que é muito carente no município de Aquidauana. O maior legado desse livro vai ser propiciar as crianças da rede estadual e municipal a condição de ter e criar o a vontade pela leitura", disse Florêncio. "Isso é importante não só para as crianças, mas para toda a população aquidauanense e nós da Fetems e do Simted ficamos muito feliz de contribuir com esse momento", completou.
Presidente da Fetems, Jaime Teixeira, lembrou que cada livro lançado é uma vitória muito grande. "Nós temos incentivado bastante aqueles companheiros a lançarem suas obras para nos ajudar a construir uma cultura literária no Mato Grosso do Sul. Para nós é de fundamental importância que façamos chegar nas mãos das nossas crianças obras que contem a cultura local. Não se faz educação fazendo aprender ler e escrever precisamos fazer com que conheçam a cultura as artes, temos que formar seres humanos", disse.
"É muito importante para enriquecer a cultura da cidade. Carlos Gentil Vasconcelos Um cidadão respeitado, possui carinho com a literatura e me sinto agradecido com esse lançamento que evidencia muito a nossa cultura regional", disse o Prefeito Odilon Ribeiro
"É um prazer enorme estar aqui em Aquidauana até porque eu prefaciei duas obras desse grande autor e acho uma maravilha e de uma importância muito grande para literatura, para o meio ambiente e para nossa educação a produção desse livro do Gentil que é um livro paradidático que trazuma série de fabulas transformadas numa linguagem pantaneira", pontuou José Pedro Frazão Membro da Academia Sul-mato-grossense de Letras.
Palavras do autor
"Confesso que o sentimento hoje é pura felicidade, quando você lança o livro impresso não espera uma repercussão dessas por que não se usam mais, mas posso ver que isso está voltando, as pessoas estão voltando a ler os livros impressos. É um livro para a criança o adolescente e também para o adulto. O livro impresso tem o tato o cheiro e uma forma diferente de manusear, quando você segura o livro é algo que você sente que pertence a você e o livro digital talvez não desperte esses sentimentos. Eu me sinto muito grato por essa repercussão", agradeceu Carlos.
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