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MIS exibe nesta segunda-feira documentário sobre aldeia indígena de Anastácio

O documentário tem 27 minutos e tem direção, produção e edição de Cainã Siqueira, Gustavo Tanus e Raylson Chaves

Renan Nucci

Publicado em 19/02/2018 às 14:22

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O Museu da Imagem e do Som (MIS), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), exibe nesta segunda-feira (19.2), às 19 horas, o documentário “Aldeinha: (re)existindo”, sobre a aldeia Aldeinha, localizada em Anastácio (MS).

O documentário tem 27 minutos e tem direção, produção e edição de Cainã Siqueira, Gustavo Tanus e Raylson Chaves. Aldeinha: (re)existindo pretende mostrar aquilo que não é visto por todos. Como a educação está presente nessa aldeia Aldeinha localizada em Anastácio – MS? Como os indígenas percebem a importância de sua língua Terena? Qual a importância de ter uma escola próxima da aldeia? Quais são as condições da escola para atender seu público – em grande parte indígena? Sem buscar culpados, nem mesmo encontrar vítimas, pretende-se através deste documentário, mostrar a realidade, para alguns nua, para outros crua.

Após a invasão de suas aldeias na Guerra do Paraguai, indígenas do povo Terena se dispersaram pela mata. A partir da década de 1960, eles foram sendo encurralados pela urbanização até serem reduzidos a cinco hectares no município de Anastácio (MS), onde fundaram a aldeia Aldeinha. Hoje, sem terra para cultivo, eles recorrem ao artesanato para sobreviver e lutam para preservar a cultura terena.

Após a exibição do documentário, o Coletivo Ânsia, responsável pela exibição em parceria com o MIS, vai apresentar como foi a construção e ideia para realização do documentário e realizar uma discussão aberta com o público sobre: educação, mídias alternativas, mostrar aquilo que não é visto, cultura indígena suas potencialidades e dificuldades em estar com os brancos.


Exibição: Documentário “Aldeinha: (re)existindo”

Data: 19 de fevereiro de 2018, segunda-feira

Horário: 19 horas

Local: Museu da Imagem e do Som de MS

Endereço: Memorial da Cultura e da Cidadania, avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar.

Fone: (67) 3316-9178

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