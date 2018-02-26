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Carnaval de Corumbá movimentou R$ 14 milhões e atraiu mais de oito mil turistas

O levantamento foi apresentado pelo prefeito Marcelo Iunes, que apontou a parceria do governo estadual como fundamental para o êxito dos festejos

Renan Nucci

Publicado em 26/02/2018 às 17:25

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O carnaval de Corumbá, considerado um dos melhores do interior do Brasil, movimentou R$ 14 milhões na economia do município durante oito dias de folia, incluído os investimentos da prefeitura – R$ 3,5 milhões -, com o apoio do Governo do Estado, em infraestrutura, repasses financeiros às entidades carnavalescas e contratação de shows.

O levantamento foi apresentado pelo prefeito Marcelo Iunes, que apontou a parceria do governo estadual como fundamental para o êxito dos festejos. “Agradeço ao governador Reinaldo Azambuja o seu comprometimento com a nossa festa e com a cidade”, disse. “O governador ainda nos enviou 100 policiais e tivemos o carnaval mais seguro dos últimos tempos.”

Na apresentação do balanço, o prefeito detalhou que o Estado assumiu o cachê de dois grupos nacionais (Revelação e Axé Blond), apoiou os shows das baterias de escolas de samba do Rio de Janeiro e São Paulo e ainda destinou recursos às escolas de samba, blocos e cordões. “Com essa parceria vamos organizar um carnaval ainda melhor no próximo ano”, prometeu Iunes.

Emprego e renda

Em 2019, segundo o chefe do Executivo corumbaense, o planejamento já em discussão inclui o repasse antecipado, em pelo menos três meses, de recursos às agremiações para compras de material para o desfile nos grandes centros, como São Paulo e Rio de Janeiro. “As escolas poderão se preparar com mais tempo, otimizar o dinheiro e se apresentar melhor na avenida”, disse o prefeito.

A maior parte da movimentação econômica no período de carnaval, a maior desde 2016, totalizando R$ 10.537.863,07, ficou por parte dos foliões. Os gastos dos turistas e dos moradores locais somaram R$ 9,1 milhões, enquanto as escolas de samba e blocos aplicaram R$ 1,3 milhão em remuneração de pessoal e aquisições diversas, gerando também emprego e renda.

Fluxo turístico

Pesquisa também realizada pela prefeita mostrou ainda que 80% das pessoas que visitaram a cidade durante o período gostaram da sua estadia. Corumbá recebeu 8.568 turistas no período de 8 a 13 de fevereiro, dos quais 63,4% com o propósito de aproveitar o Carnaval. A maioria é homem (58,2%) e, em média, o turista R$ 138,00 por dia. A maioria dos visitantes (76%) é de Mato Grosso do Sul.

O levantamento do fluxo turístico apontou que 62,8% dos visitantes se hospedaram na casa de amigos ou parentes e 31,1% em hotéis. O meio de transporte mais usado é o carro próprio (79,1%). Outro dado relevante é a quantidade de pessoas que vieram para Corumbá pela primeira vez, com grau de satisfação acima de 90% entre bom e ótimo. Esse segmento representou 36,65% dos turistas do Carnaval.

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