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Cultura

Marco prorroga inscrição de artistas para Exposições Temporárias em 2018

O prazo anterior expirou em 28 de fevereiro

Schimene Duque Weber

Publicado em 05/03/2018 às 07:53

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O Museu de Arte Contemporânea (Marco), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) publicou, no Diário Oficial do Estado (DOE), a prorrogação do edital de seleção para o Programa de Exposições Temporárias de 2018. Os artistas interessados em expor seus trabalhos nas mostras programadas para este ano podem se inscrever até 12 de março. O prazo anterior expirou em 28 de fevereiro.

A seleção dos trabalhos será realizada no dia 19 de março e a publicação dos resultados no dia 23. O prazo para retirada da documentação de trabalhos não selecionados passa a ser dia 12 de abril. As demais condições permanecem inalteradas.

De acordo com o regulamento, os portfólios deverão ser enviados para avaliação da Comissão Curatorial do Museu. As propostas poderão ser inscritas individualmente ou por grupos de artistas. Todo o material especificado deverá constar em envelope ou embalagem apropriada – preferencialmente em tamanho A4 ou no máximo em tamanho A3.

As propostas devem ser encaminhadas ao Museu tanto via Correios como pessoalmente. O Marco está localizado na rua Antônio Maria Coelho, 6000, Parque das Nações Indígenas, CEP 79021-170, Campo Grande-MS.

Espaço das artes

O Marco dispõe de quatro salas para exposições temporárias visando à divulgação do artista contemporâneo e o reconhecimento do artista consagrado e uma sala com exposição de longa duração do seu acervo.

A proposta do edital é incentivar a pesquisa contemporânea em artes visuais, valorizar e promover a arte, com a intenção de torná-la acessível ao público e apresentar novas trajetórias artísticas nas artes plásticas.

Serviço

O resultado será divulgado no site da Fundação de Cultura e comunicado individualmente aos selecionados por meio de correio eletrônico (e-mail) fornecido na ficha de inscrição.

Mais informações sobre o Programa de Exposições 2018 poderão ser obtidas pessoalmente no Marco; pelo telefone (67) 3326-7449, de terça a sexta-feira, das 13h às 17h; por e-mail marco@fcms.ms.gov.br ou ainda no site.

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