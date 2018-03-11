Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 15:06

Buscar

Últimas notícias
X

Cultura

Fundação de Cultura abre edital para contratação de Oscip para apoio à 12ª Semana pra Dança

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 11/03/2018 às 10:15

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Já está em vigor o edital para seleção de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscips) para apoiar a realização da 12ª edição da Semana Pra Dança, que será realizada de 24 de abril a 1º de maio de 2018. O edital foi lançado pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) e as propostas podem ser feitas até o próximo dia 19 de março.Para execução do objeto do Termo de Parceria, a candidata poderá apresentar um projeto de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), incluindo todos os itens de despesas necessários à realização do projeto apresentado.

Podem se inscrever Oscips que tenham em seu estatuto o objetivo de promoção da cultura, defesa, e conservação do patrimônio histórico e artístico. Não será considerado como objetivo a previsão de atividade cultural para alcançar outros objetivos da Oscip. A seleção ocorrerá em duas fases: a fase de habilitação e a fase de seleção de projetos.
O envelope contendo a documentação exigida para a fase de habilitação deverá ser entregue até o próximo dia 19, das 7h30 às 13h30 no prédio do Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, n.º 559, 4º andar, Campo Grande, diretamente à Comissão de Habilitação, mediante protocolo de entrega e recebimento.

Deverão constar no projeto a ser realizado na 12ª Semana pra Dança a contratação de dois grupos de dança internacional; três ministrantes de oficina de dança; um apresentador; dois curadores; um tradutor; dois assistentes de produção ou estagiários; infraestrutura de som, luz e palco: pagamento de despesas eventuais em geral; pagamento de passagens aéreas internacionais para o evento; contratar os serviços de um engenheiro elétrico e de um arquiteto, devidamente inscritos nos Conselhos competentes, para elaborarem os projetos elétricos, estrutural e arquitetônicos; prever o pagamento das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica – ART’s dos projetos elétricos, estrutural e arquitetônicos; sonorização e iluminação.

A abertura dos envelopes da Fase da Habilitação ocorrerá no último dia do seu prazo de entrega, após as 13 horas e 30 minutos, horário de encerramento do recebimento dos envelopes. Os representantes legais das candidatas habilitadas, devidamente identificados e apresentando seus documentos pessoais, deverão entregar seus projetos no prazo de até 05 dias corridos após a publicação da ata da Comissão de Habilitação, no prédio do Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho, diretamente à Comissão de Habilitação, mediante protocolo de entrega e recebimento, das 7h30 às 13h30.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Festa Junina de São João de Piraputanga

ÚLTIMAS

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho
Agricultura familiar fortalece Feira do Produtor em Nioaque

Produção local

Agricultura familiar fortalece Feira do Produtor em Nioaque

Feira funciona às terças e sextas-feiras, nas proximidades da Rodoviária Municipal; iniciativa aproxima produtores dos consumidores e fortalece a economia local

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo